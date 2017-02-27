|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:10
demichh написав: zzzzzz написав:
Жеваго объявили в розыск.
А Бахматюк О. ?
Ще би Лагуна і Рожкову і Гонтареву з Кубівим та ІВК
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 962 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:12
Долярчик написав:
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
да кому ти нада із своїми несчасними гришами
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 16399
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 962 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:24
flyman написав: demichh написав: zzzzzz написав:
Жеваго объявили в розыск.
А Бахматюк О. ?
Ще би Лагуна і Рожкову і Гонтареву з Кубівим та ІВК
з ІВК потрібно починати...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:26
Долярчик написав: Сибарит написав: Долярчик написав:
... до слова....
- я от, коли отримував від фонда гарантування(4 рази) - все думав:
- ну от, у відкритому доступі є інфо, що такі-то і такі-то банки видають від фонду бабки в такі-то і такі-то дні.....
- то що заважає бандитам/грабіжникам "тихо курити" біля входу в банк? - а потім, прослідкувавши, у певному місці, зробити напад?
1. По состоянию на 1 августа сего года средняя сумма гарантированного вклада составляла 6370 грн. На момент массового банкопада она была еще ниже. Эта сумма не соизмерима со сроком, который дают за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору.
2. Банки очень активно "предлагали" открывать у них карты и получать выплаты на них, что значительно уменьшало вероятность выхода клиента с крупной суммой.
С такой же вероятностью сорвать куш можно покурить и возле автобусной остановки.
Ну во первых грабители в эти детали не вникают, во вторых по наводке тем-более.Осторожным нужно быть всегда. Невзрачная одежда и общественный транспорт лучший способ потерятся.
1)... я в жодному з тих банків - не відкривав рахунок - не вигідні/не цікаві були умови
2)...саме так - звичайний одяг, звичайний рюкзак/сумка.... і..... маршруткою ііііююююююххххххаааа!
- але очима слідкував, за "підозрілими тіпами"
...... а раз, то віз додому, так як вже був кінець дня і не встигав закинути у інший банк... - то наступного дня, знову маршруткою віз щось 170К
- ну, хоч моя жінка перший раз помацяла.... таку суму
[/quote]
Ви впевнені що вона від грошей була у захваті ?
Ваша жінка увесь час на людях і ій потрибно добре виглядати !
Тому краще б Ви купували для жіночки файну сукню .....а не увесь час пхали гроші у банки...
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 2356
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 1981 раз.
- Подякували: 1837 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:29
michaeltwins написав:
Подскажите, что делать, если попалась сотка запачканная маркером, не очень сильно, но по всей купюре, пробовал в паре банков сдать, не берут.
Валютная карта Привата и пополнение через терминал
-
Grey001
-
-
- Повідомлень: 668
- З нами з: 13.11.08
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:32
twin написав: asti написав: zzzzzz написав:
Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
Я однажды слил 43 штуки зелени по 26 в Киеве на Лютеранской 21 в подвале человеку, которого первый (и последний) раз видел. Все прошло пучком и я, как ни в чем не бывало, пошел с лимоном гривен в рюкзаке обедать в "Здоровенькі були"...
А не боялись, що серед цієї купи грн буде фальш, або недостача? Я наприклад працюю з знайомими і часто буває, на великій сумі, щось не додають, так потім без питань повертають. В вашому випадку це був би вльот на 100%.
вы не поверите, однажды в 15-м году я скинул человеку на Оболони 30 штук по 26.3, помниться.
Мы работали с ним второй раз. Так вот, откупаюсь я на второй день в почившем в бозе Михайловском в Пассаже на льва Толстого, люди знают мне 6 или 7 тысяч и этими деньгами сразу платят кредит, и вот на кассе выясняется, что в одной из пачек не хватает 4 двухсотки, я звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:34
Amat написав:
Ладно. баксом то я затарился.
Теперь следующие интересные вопросы:
1) когда его сливать ?
Сегодня. Надо было...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1221
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:42
холява написав:
а не увесь час пхали гроші у банки..
.... а жити мали що, у неї завжди?(8-ро на 3-кімнатній площею, якщо не помиляюсь, 64м2)
... і одяг я їй купую - бо до школи будь-що не одягнеш!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 7046
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 469 раз.
- Подякували: 481 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:46
Про валюту:Сегодня грн укрепилась,потому что вчера продали ОВДП на 2 млрд.
Оффтоп: 28 банков не могут выйти на необходимый уровень капитализации (300 млн, вроде). Т.е. банкопад может продолжиться по итогам года.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 1376
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:55
asti написав:
звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
-
vovan_prm
-
1
-
- Повідомлень: 2375
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 857 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15889
|1904322
|
|
|6720
|1460561
|
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
|
|276
|25800
|
|