fler
відомо дата відсічки по капіталам?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:56
fler
відомо дата відсічки по капіталам?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 жов, 2019 18:59
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:09
Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць;
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій;
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів.
Ну як вам?
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:12
я думаю открыть депо на 18.5% на 12 месяцев капитализации на 50к для начала и потом больше. Продать бакс, если он будет по 24.8 ибо ждать. Получается 15.7% годовых.
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