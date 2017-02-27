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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2423242424252426

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Не нижче 24.50
52%
147
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:56

fler
відомо дата відсічки по капіталам?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 18:59

  greenozon написав:fler
відомо дата відсічки по капіталам?

Не цікавилася цим. Напевно, банкіри знають.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:09

Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:12

я думаю открыть депо на 18.5% на 12 месяцев капитализации на 50к для начала и потом больше. Продать бакс, если он будет по 24.8 ибо ждать. Получается 15.7% годовых.
proftpd66
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