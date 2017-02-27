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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 19:52
холява написав:
Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили
МВФ в январе 2019 обозначил потолок
роста нашей экономики в 3,3%:!:
Оглашать сейчас дефолт не будут - это путь в никуда. До конца этого года грандиозного шухера не предвидится.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:53
flyman написав: fler написав:
Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць;
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій;
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів.
Ну як вам?
хароший план, забористий
... вони зроблять і вас і нас і всіх!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 09 жов, 2019 19:57
fler написав:
Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць;
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій;
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів.
Ну як вам?
Це зрадіо, автор77 та решта зєлєфілів ВЖЕ мають місити бетонний розчин власноруч разом із красавіцей пєрвой лєді , щоб встигнути ...
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:00
Долярчик написав:
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
Йдете будувати порт чи аеропорт?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:02
Так сегодня по ОВДП 7 ярдов налили, или как?
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:03
maxprofit написав: fler написав:
Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць;
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій;
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів.
Ну як вам?
Це зрадіо, автор77 та решта зєлєфілів ВЖЕ мають місити бетонний розчин власноруч разом із красавіцей пєрвой лєді , щоб встигнути ...
...все, пішов колотити бетон
- потрібно допомогти "робити їм разом"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:05
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
Йдете будувати порт чи аеропорт?
... порт у місті Лева
на річці Полтві
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06
холява написав: fler написав:
Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць;
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій;
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів.
Ну як вам?
...напоминает маниакальную шизофрению ....
Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом, стимулирование экспорта с созданием условий для бегства рабочей силы за рубеж и т.д.
Востаннє редагувалось buratinyo
в Сер 09 жов, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06
vovan_prm написав: asti написав:
звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило
Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Сер 09 жов, 2019 20:07
buratinyo написав:
Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом.
А вы когда последний раз исповедовались ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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