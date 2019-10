Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06

vovan_prm написав: asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!

Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....

Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід". Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell