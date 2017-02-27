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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2425242624272428>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Не нижче 24.50
52%
147
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:52

  холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили :roll:
МВФ в январе 2019 обозначил потолок роста нашей экономики в 3,3%:!:
Оглашать сейчас дефолт не будут - это путь в никуда. До конца этого года грандиозного шухера не предвидится.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:53

  flyman написав:
  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

хароший план, забористий

... вони зроблять і вас і нас і всіх! :mrgreen:
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:57

  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

Це зрадіо, автор77 та решта зєлєфілів ВЖЕ мають місити бетонний розчин власноруч разом із красавіцей пєрвой лєді , щоб встигнути ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!

Йдете будувати порт чи аеропорт? :)
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Так сегодня по ОВДП 7 ярдов налили, или как?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:03

  maxprofit написав:
  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

Це зрадіо, автор77 та решта зєлєфілів ВЖЕ мають місити бетонний розчин власноруч разом із красавіцей пєрвой лєді , щоб встигнути ...

...все, пішов колотити бетон :roll: - потрібно допомогти "робити їм разом"! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!

Йдете будувати порт чи аеропорт? :)

... порт у місті Лева :mrgreen: на річці Полтві :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06

  холява написав:
  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?



...напоминает маниакальную шизофрению ....

Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом, стимулирование экспорта с созданием условий для бегства рабочей силы за рубеж и т.д.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 09 жов, 2019 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06

  vovan_prm написав:
  asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...

Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило

Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
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  buratinyo написав:Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом.

А вы когда последний раз исповедовались ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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