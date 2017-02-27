buratinyo написав:Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом.
А вы когда последний раз исповедовались ?
безгрешен я, чист аки ангел. Заметили как пес пытается в демагогию перевести русло?
Что касается валюты, то по обменкам, попавшимся на глаза, понял, что время удобное для начальной скупки валюты приблизилось...
Ракета красивая и яркая была без всяких причин на первый взгляд, откат сформирован. Пора диверсифицировать гривну. Чего еще надо? Еще одно дно по доллару в Украине хотите? Смотрите рост доллара в мире, может сразу перехотеться. Тем более появляется как бы уверенность на то, что гривна непокобелима, а это хороший признак для принятия правильного решения и купить валюту.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 09 жов, 2019 20:16, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:Amat А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20. С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"
5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить. Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ?
Великі суми замовляють заздалегідь (у валюті особливо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
...напоминает маниакальную шизофрению ....
Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ? Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом, стимулирование экспорта с созданием условий для бегства рабочей силы за рубеж и т.д.
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
Перед початком руху/пересування на самокаті, варто надягати шолом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell