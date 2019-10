Додано: Сер 09 жов, 2019 20:12

yama написав: zzzzzz написав: Amat

А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.

С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.



5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить.

Великі суми замовляють заздалегідь (у валюті особливо).

