RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2425242624272428

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Не нижче 24.50
52%
147
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:11

  pesikot написав:
  buratinyo написав:Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом.

А вы когда последний раз исповедовались ?

безгрешен я, чист аки ангел. Заметили как пес пытается в демагогию перевести русло? :)

Что касается валюты, то по обменкам, попавшимся на глаза, понял, что время удобное для начальной скупки валюты приблизилось...

Ракета красивая и яркая была без всяких причин на первый взгляд, откат сформирован. Пора диверсифицировать гривну. Чего еще надо? Еще одно дно по доллару в Украине хотите? Смотрите рост доллара в мире, может сразу перехотеться. Тем более появляется как бы уверенность на то, что гривна непокобелима, а это хороший признак для принятия правильного решения и купить валюту.
Востаннє редагувалось buratinyo в Сер 09 жов, 2019 20:16, всього редагувалось 2 разів.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1214
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2203 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:12

  yama написав:
  zzzzzz написав:Amat
А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.

А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"

5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить.
Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял :oops: Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ? :shock:

Великі суми замовляють заздалегідь (у валюті особливо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 856
З нами з: 07.10.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:15

  buratinyo написав:
  холява написав:
  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?



...напоминает маниакальную шизофрению ....

Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Почему шизофрению? Мне шизофрению напоминала предыдущая власть, которая путала праведное с грешным, государственные дела с томосом, возврат Крыма со слепым трастом, стимулирование экспорта с созданием условий для бегства рабочей силы за рубеж и т.д.

А ещьо в Амєрікє нєгров лінчюют !
maxprofit
 
Повідомлень: 978
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1052 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:30

  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

Перед початком руху/пересування на самокаті, варто надягати шолом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 856
З нами з: 07.10.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2425242624272428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1588, 1589, 1590
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15891 1904445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 20:44
maxprofit
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460585
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
276 25827
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 21:16
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.