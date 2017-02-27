холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ? Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили МВФ в январе 2019 обозначил потолок роста нашей экономики в 3,3%:!: Оглашать сейчас дефолт не будут - это путь в никуда. До конца этого года грандиозного шухера не предвидится.
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
Це зрадіо, автор77 та решта зєлєфілів ВЖЕ мають місити бетонний розчин власноруч разом із красавіцей пєрвой лєді , щоб встигнути ...
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса! А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло.... Шарля Пьеро напомнило
Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
zzzzzz написав:Amat А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20. С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"
5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить. Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ?
Великі суми замовляють заздалегідь (у валюті особливо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
Перед початком руху/пересування на самокаті, варто надягати шолом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ? Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили
Вот чему их учили. Из лекции Потураева перед депутатами от Слуги : "Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал."
Милованов, министр пля экономики от слуги : меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"
Шариковы.
Мэром Одессы скорее всего весной станет выпускник кулинарного техникума, нет, не Хазанов, некто Леонов, СОвладелец гриль-бара без высшего образования, ну, кто объяснит ему как работает городская канализация или инженерные коммуникации, он кроме меню в гриль-баре никогда ничего не читал, мать их.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.
холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ? Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили
Закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та Києво-Могилянську бізнес-школу. Випускник «Аспен Інституту Київ»
Бутафорія... Як і програми... Краще б пройшов "курси молодого бійця" та школу умовного старшого прапорщика Забульбенка в "Десні". До простого бульбаша-директора радгоспу з Вітебської області ніколи не дотягне в "Державному управлінні".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell