RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2425242624272428>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Не нижче 24.50
52%
147
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:52

  холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили :roll:
МВФ в январе 2019 обозначил потолок роста нашей экономики в 3,3%:!:
Оглашать сейчас дефолт не будут - это путь в никуда. До конца этого года грандиозного шухера не предвидится.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1377
З нами з: 07.08.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 19:57

  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

Це зрадіо, автор77 та решта зєлєфілів ВЖЕ мають місити бетонний розчин власноруч разом із красавіцей пєрвой лєді , щоб встигнути ...
maxprofit
 
Повідомлень: 977
З нами з: 19.11.08
Подякував: 1054 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!

Йдете будувати порт чи аеропорт? :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29630
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1495 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:02

Так сегодня по ОВДП 7 ярдов налили, или как?
xsh
 
Повідомлень: 76
З нами з: 31.08.12
Подякував: 78 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06

  vovan_prm написав:
  asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...

Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило

Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 858
З нами з: 07.10.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:12

  yama написав:
  zzzzzz написав:Amat
А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.

А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"

5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить.
Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял :oops: Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ? :shock:

Великі суми замовляють заздалегідь (у валюті особливо).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 858
З нами з: 07.10.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:30

  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

Перед початком руху/пересування на самокаті, варто надягати шолом.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 858
З нами з: 07.10.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:50

  fler написав:
  холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили :roll:


Вот чему их учили.
Из лекции Потураева перед депутатами от Слуги : "Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал."

Милованов, министр пля экономики от слуги : меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"

Шариковы.

Мэром Одессы скорее всего весной станет выпускник кулинарного техникума, нет, не Хазанов, некто Леонов, СОвладелец гриль-бара без высшего образования, ну, кто объяснит ему как работает городская канализация или инженерные коммуникации, он кроме меню в гриль-баре никогда ничего не читал, мать их.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13071
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3702 раз.
Подякували: 5400 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:05

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?


То что режим Зеленского лжет беспрерывно - уже ни для кого не новость Режим лжет обо всем, лжет о своих намерениях, лжет о контрабанде, лжет о разведении войск. Там где не хватает фантазии на ложь, в дело идут манипулятивные технологии типа "Верьме мне...", "поверьте нам... " ну т д.

https://timeze2019.blogspot.com/
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 11.03.10
Подякував: 71 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:15

  fler написав:
  холява написав:Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Мне очень интересно - это они сами придумали или их в Буковеле научили

Закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «Правознавство», :idea: Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» :oops: та Києво-Могилянську бізнес-школу. Випускник «Аспен Інституту Київ» :?:

Бутафорія... Як і програми... :roll:
Краще б пройшов "курси молодого бійця" та школу умовного старшого прапорщика Забульбенка в "Десні". :twisted:
До простого бульбаша-директора радгоспу з Вітебської області ніколи не дотягне в "Державному управлінні".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 858
З нами з: 07.10.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2425242624272428>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrein і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1588, 1589, 1590
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15896 1904651
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 жов, 2019 21:58
andrein
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460614
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
276 25842
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 21:16
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15233)
09.10.2019 23:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.