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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2425242624272428

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 285
Не нижче 24.50
52%
147
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 285
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:33

  centurionus написав:
  vovan_prm написав:
  asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило
Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))

Це про банківські упаковки? З них і люблять витягати, до речі. Ситуації різні, звичайно, але при наявності часу/можливості завжди краще перерахувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:04

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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