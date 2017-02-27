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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 21:33
centurionus написав: vovan_prm написав: asti написав:
звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило
Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41
asti написав:
Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))
Це про банківські упаковки? З них і люблять витягати, до речі. Ситуації різні, звичайно, але при наявності часу/можливості завжди краще перерахувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Сер 09 жов, 2019 22:04
Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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