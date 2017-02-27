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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2426242724282429>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:33

  centurionus написав:
  vovan_prm написав:
  asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса!
А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло....
Шарля Пьеро напомнило
Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))

Це про банківські упаковки? З них і люблять витягати, до речі. Ситуації різні, звичайно, але при наявності часу/можливості завжди краще перерахувати.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:04

Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:28

  freeze написав:Азербайджанский телеком-оператор Bakcell подал в Антимонопольный комитет Украины заявку на покупку ПрАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина").

Цікаво. Якась темна конячка. Вони мали б подати в АМКУ спискок кінцевих бенефіціарів, ні?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:34

  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

Нормально, но в контексте валюты еще важна их цель по учетной ставке 9% на конец 2020 года, вот это будет реально прорыв :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:35

Сорян, если пропустил и уже обсуждалось - уход табачных гигантов очень больно ударит по доходам бюджета и просто больно - по балансу внешней торговли.

Это уже второй из четырех гигантов на выход...

1000 безработных: харьковская табачная фабрика PHILIP MORRIS закрывается
https://kh.vgorode.ua/news/release/4101 ... kryvaetsia
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:37

Когда вы уже поймете, что у акционеров отжали банк, обозвав его "неплатежеспособным", хотя всем все платилось.

  komp написав:
  холява написав:
  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?



...напоминает маниакальную шизофрению ....

Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Фурса сегодня на эту тему написал:
Коломойский против Украины: дефолт так дефолт?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:38

  fler написав:
  greenozon написав:fler
відомо дата відсічки по капіталам?

Не цікавилася цим. Напевно, банкіри знають.


до кінця 2019

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838

але ще б список банків що потребують докапіталізації знайти.. :!:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Zebra написав:Когда вы уже поймете, что у акционеров отжали банк, обозвав его "неплатежеспособным", хотя всем все платилось.

  komp написав:
  холява написав:[quote="4767956:fler"]Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?



...напоминает маниакальную шизофрению ....

Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ?
Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?

Фурса сегодня на эту тему написал:
Коломойский против Украины: дефолт так дефолт?
[/quote]

Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор.
Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 22:54

Да, и "отжали" с согласия МВФ? А теперь МВФ из-за возвращения его обратно разрывает сотрудничество. Там тоже "рейдеры"?
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