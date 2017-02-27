asti написав: звоню тому человеку, объясняю ситуацию, говорю, мол менял только у вас... И что вы думаете, вернул в тот же день, я заехал к нему в офис и он отдал эти 800 гривен - серьёзный мужик на мерсе s-класса! А вы говорите, чудес не бывает...
Вот какая положительная история.... Сразу на душе тепло.... Шарля Пьеро напомнило
Як правило, у "серйозних" людей є лічильні машини різного ступеню серйозності. І перерахунок на "вхід" та "вихід".
Он со мной кирпичами рассчитался - их никто обычно не считает//))
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
Нормально, но в контексте валюты еще важна их цель по учетной ставке 9% на конец 2020 года, вот это будет реально прорыв
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Когда вы уже поймете, что у акционеров отжали банк, обозвав его "неплатежеспособным", хотя всем все платилось.
komp написав:
холява написав:
fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
...напоминает маниакальную шизофрению ....
Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ? Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Zebra написав:Когда вы уже поймете, что у акционеров отжали банк, обозвав его "неплатежеспособным", хотя всем все платилось.
komp написав:
холява написав:[quote="4767956:fler"]Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше: Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено) Що буде зроблено: - створено 1 млн.робочих місць; - залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; - побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. Ну як вам?
...напоминает маниакальную шизофрению ....
Мне ОЧЕНЬ интересно ,что будут говорить эти люди спустя несколько лет ? Выбор между И.В Коломойским и МВФ определит ли путь к Будущему нашей многострадальной УКРАИНЫ ?
Фурса сегодня на эту тему написал:
Коломойский против Украины: дефолт так дефолт?
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Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор. Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.