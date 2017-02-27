greenozon
Национальный банк Украины внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения уставного капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 09 жов, 2019 23:00
greenozon
Национальный банк Украины внес изменения в график достижения минимального размера уставного и регуляторного капитала банков, отсрочив срок повышения уставного капитала до 300 млн грн до 11 июля 2020 года
Додано: Сер 09 жов, 2019 23:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
У меня юнекс рядом с работой, на Паньковской. Лимит удалось купить 2 раза, а так 200-500 или нет ничего. Но отправляют в центральное, типа тут там всегда можно купить
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