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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2425242624272428

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 06:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор.
Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.


А треба було дочекатись, щоб дороге авто здохло на перехрестку, а в нього врізались інші авто, а пасажири вилітали через вікна?
Юридично це би було правильніше і справедливіше по відношенню до інших автівок, які ніхто не витягував коштом перехожих, але навряд чи були би всі щасливі від такого повороту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 07:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про презумпцию невиновности все забыли. Мы ведь не в Европе, зачем такие условности).
farm
 
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