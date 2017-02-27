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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 06:39
freeze написав:
Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор.
Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
А треба було дочекатись, щоб дороге авто здохло на перехрестку, а в нього врізались інші авто, а пасажири вилітали через вікна?
Юридично це би було правильніше і справедливіше по відношенню до інших автівок, які ніхто не витягував коштом перехожих, але навряд чи були би всі щасливі від такого повороту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 07:15
Про презумпцию невиновности все забыли. Мы ведь не в Европе, зачем такие условности).
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