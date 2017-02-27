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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 06:39
freeze написав:
Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор.
Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
А треба було дочекатись, щоб дороге авто здохло на перехрестку, а в нього врізались інші авто, а пасажири вилітали через вікна?
Юридично це би було правильніше і справедливіше по відношенню до інших автівок, які ніхто не витягував коштом перехожих, але навряд чи були би всі щасливі від такого повороту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 07:11
@freeze,
Больше похоже, что забрали дом в аварийном состоянии, на который постоянно брались деньги у государства на капремонт
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Додано: Чет 10 жов, 2019 07:15
Про презумпцию невиновности все забыли. Мы ведь не в Европе, зачем такие условности).
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Додано: Чет 10 жов, 2019 07:38
centurionus написав: yama написав: zzzzzz написав:Amat
А зачем ходить с полтосом ? Все ходят с суммой 5-10, очень редко когда с 20.
С полтосами я видел пару раз, но там 2-3 мужика как правило приезжают.
А с 5 тебя возле любого банка могут "пригреть"
5 это $ 5 000 ? я с такой сумой могу хоть месяц по городу ходить.
Вопрос в другом откуда они знаю если я вихожу из банка что я менял $100 или $50 000 ? может я вообще карточку получал пол часа договор заполнял
Или касир подельник или кто-то в банке подельник сдает ?
Великі суми замовляють заздалегідь (у валюті особливо).
Месяц с 40 в сумке ходила постоянно, некому было доверить и дома оставлять + коробочка с золотом (грамм больше 100), но сумка, как и я, выглядели так усредненно в толпе) А потом знакомый таксист поменял мне их на два мешка гривен и донес до банка - инвестировала в метры))
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alya_tsimbal
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:03
alya_tsimbal написав:
Месяц с 40 в сумке ходила постоянно, некому было доверить и дома оставлять + коробочка с золотом (грамм больше 100), но сумка, как и я, выглядели так усредненно в толпе) А потом знакомый таксист поменял мне их на два мешка гривен и донес до банка - инвестировала в метры))
Будь-ласка, більше так не ризикуйте : стінний зламостійкий або протипожежний зламостійкий сейф вагою не менше 180 кг + сигналізація (пультова охорона).
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:14
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:14
freeze написав:
Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор.
Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
Из Википедии
В начале октября 2016 года НБУ получает письма от владельцев банка с просьбой рассмотреть возможность добровольной национализации на основании требований закона № 78, который запускает процесс верификации.
То есть сами попросили национализировать.
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Schmit
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:36
Ольга Варченко
11 мин. ·
Саме зараз проводимо санкціоновані обшуки на Львівській митниці ДФС. А саме, на пункті пропуску, митних постах та їхніх відділах митного оформлення, а також за місцем проживання її службових осіб. Загалом – 40 обшуків.
Причина така: слідчі Центрального апарату ДБР разом зі співробітниками Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служба безпеки України викрили незаконну схему із ввезення на територію України з країн ЄС дорогого брендового одягу за підробними документами. Орієнтовна вартість кожної партії становить не менше 400 тисяч доларів. Перевіряємо причетність до цієї схеми службових осіб митниці, які, за попередньою версією слідства, сприяли незаконному переміщенню товару через митний кордон без проходження відповідних митних процедур.
Одяг ввозили до України як секондхенд.
Власне, схема виглядала так (за попередньою інформацією): підприємство-імпортер замовляє один товар з країн ЄС – у нашому випадку – дорогий брендовий одяг, а коли він доїжджає до митниці призначення для проходження митного оформлення – перетворюється на “товар підміни” – у цьому випадку – секондхенд.
Такий одяг потрапляв на український ринок без сплати відповідних митних платежів. У результаті, держава зазнавала збитків, лише уявіть, щонайменше 1 мільйон гривень з кожної партії товару.
Вантажівки, якими везли товар за фіктивними документами, перетинали кордон через пункт пропуску лише у зміну окремих посадовців митного посту.
Службові особи митниці, за домовленістю з організаторами незаконного переміщення товару через митний кордон України, організовували безперешкодне проходження митних формальностей, не застосовували необхідні форми митного контролю, не вживали заходів контролю щодо імпортованих ними товарів під час перетину державного кордону України на підставі неправдивих відомостей, внесених до вантажно-митних декларацій.
Крім обшуків на Львівській митниці, вони також проводяться за адресами діяльності підприємств-імпортерів, місцями проживання їхніх керівників, а також організаторів. Під час обшуків документується причетність фігурантів справи до протиправної схеми.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України.
Кримінальне провадження зареєстроване за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених:
частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Досудове розслідування триває.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:42
freeze написав:
Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор.
Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
Тогда уже не авто, а автобус (или маршрутка), которое не могла пройти ТО и несла угрозу для безопасности пассажиров.
Сравнения у Вас, конечно
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Додано: Чет 10 жов, 2019 08:44
Schmit написав:
То есть сами попросили национализировать.
Может быть это выглядит под другим ракурсом.
К вам ночью подошли несколько гопников характерной наружности и спросили, сам телефон отдашь или проблемы тебе создадим ?
Я не доверяю ни словам Коломойского, что у него банк украли, ни словам Гонтаревой-Данилюка, что они спасли всех.
Как говорил Мюллер из Семнадцати мгновений весны - "доверять никому нельзя, мне можно". Но Броневой уже умер, так что получается уже никому нельзя.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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