Додано: Чет 10 жов, 2019 08:51

zzzzzz



Удивительно, но оказывается для того, чтобы выявить контрабанду и перекрыть канал контрабанды, совсем не надо ставить дополнительный миллион кассовых аппаратов.

Чудеса прямо. Просьба срочно сообщить об этом Гетманцеву.

Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.