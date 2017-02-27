Werewolf написав:fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць;
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій;
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів.
Ну як вам?
New Васюки!
Какие по счету уже
+1, причем ПУ практически один в один скопирована из "12 стульев"
Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.