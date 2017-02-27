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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2426242724282429

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:49

  Werewolf написав:
  fler написав:Минулої п'ятниці Прем'єр представив Програму уряду. Найцікавіше:
Мета: вийти на 40% економічне зростання за 5 років (розрахунків не представлено)
Що буде зроблено:
- створено 1 млн.робочих місць; :shock:
- залучено 50 млрд.дол. прямих іноземних інвестицій; :shock:
- побудовано 5 глибоководних портів та 15 аеропортів. :shock:
Ну як вам?

New Васюки!
Какие по счету уже :mrgreen:

+1, причем ПУ практически один в один скопирована из "12 стульев" :lol:

Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва — Васюки. Это — раз. Два — это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три — это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать — овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, — четыре. Пять — постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это — в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва — Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» — регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:51

zzzzzz

Удивительно, но оказывается для того, чтобы выявить контрабанду и перекрыть канал контрабанды, совсем не надо ставить дополнительный миллион кассовых аппаратов.
Чудеса прямо. Просьба срочно сообщить об этом Гетманцеву.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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