zzzzzz написав:Zebra Кредиты выданные банком были обеспечены ....НИЧЕМ , и очень странно, чего же это под кредиты обеспеченные НИЧЕМ, НБУ начал требовать формировать резервы
Ну конечно ничем, а целый ряд имущества в залоге, типа Буковели и стадионов Днепр это ничем? Это все рекет и отжим частной собственности. Из за таких действий, сюда инвесторы и не спешат.
Кредиты бывают разные. - бывают кредиты выданные фиктарям - бывают кредиты выданные под залог, но стоимость залога завышена в сотни и порой и тысячи раз. Это когда вашу старую жигули копейку оценивают по цене Бентли и дают кредит в 200 тыс.дол
Пока все работало как часы, только через суд можно было отсудить банк. А иначе это был отжим работающего бизнеса.
"Рост мировой экономики практически прекратился", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на ежегодном совещании ВБ и МВФ, проходящем на этой неделе в Нью-Йорке. По оценкам фонда, к концу года мировой ВВП потеряет 0,8 процента, или 700 миллиардов долларов. Как следствие — темпы роста экономики у 90 процентов стран мира снизятся и станут худшими за десятилетие.
Специалисты ВБ лишь подтвердили негативные оценки коллег, опустив прогноз по ВВП США с 2,5 до 2,3 процента. В Еврозоне соответствующий показатель снизили с 1,2 до 1,1 процента, а в Китае — с 6,2 до 6,1 процента, это минимум с 1990-го.
Георгиева уверена: единственный способ оздоровить мировую экономику — завершить торговую войну и совместными усилиями создать новую, более надежную и современную глобальную систему обмена товаров и услуг на основе передовых IT-технологий.
Некоторые эксперты призывают не паниковать и напоминают о цикличности мировой экономики: после спада начинается рост. Другие же уточняют, что тут есть два варианта: плавное снижение, за которым следует постепенный подъем, или резкий спад, сопровождающийся затяжным системным кризисом.
В МВФ уверены, что сейчас более вероятен второй сценарий. К этому подталкивает рекордный объем мирового долга, достигший почти 250 триллионов долларов — втрое больше глобального ВВП.
Особенно опасны долги компаний. По словам Кристалины Георгиевой, в случае серьезного спада экономики корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40 процентов совокупного долга в восьми ведущих экономиках. То есть без масштабных и очень дорогих программ господдержки обанкротится почти половина самого крупного мирового бизнеса.
Только в США, согласно опубликованному летом отчету американского федрезерва, за 2018-й задолженность наиболее закредитованных предприятий выросла на 20 процентов — до 1,1 триллиона долларов. Вместе с тем доля их займов в общей корпоративной кредитной массе превысила пиковый показатель предкризисного 2007-го.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 жов, 2019 09:31, всього редагувалось 2 разів.
zzzzzz написав:Межбанк открылся 54/59, это -8 коп от закрытия. Если не учитывая рыжика которого сбросили за 30 минут до закрытия то выходит -14 копеек.
Я буду сильно смеяться если курс опять к 24 продавят.
А мне вот интересно, на каких новостях падает доллар? В стране бурно растут инфляция и цены, какие-то майданы и тёрки на блок-постах, МВФ уехал помахав ручкой, евро-соседи периодически выражают своё "фе", а курс вниз. Чудеса...
zzzzzz написав:Межбанк открылся 54/59, это -8 коп от закрытия. Если не учитывая рыжика которого сбросили за 30 минут до закрытия то выходит -14 копеек.
Я буду сильно смеяться если курс опять к 24 продавят.
А мне вот интересно, на каких новостях падает доллар? В стране бурно растут инфляция и цены, какие-то майданы и тёрки на блок-постах, МВФ уехал помахав ручкой, евро-соседи периодически выражают своё "фе", а курс вниз. Чудеса...
Zebra написав:Пока все работало как часы, только через суд можно было отсудить банк. А иначе это был отжим работающего бизнеса.
Понятно. Наша писня гарна нова, починаэмо знову.
Когда был отток вкладчиков, если бы НБУ не дал кредиты рефинансирования , банк бы упал еще в 2014 году.Но бизнес работал как часы
Найважливіше, що нас усіх "підстригли" через Приват тоді, а зараз ще раз підстрижуть. Тоді ми заплатили за довірливих лохів і Бєню, а в майбутньому за те, що лохи не вчаться на помилках. Граблі в квадраті. По падінню грн. Якщо МВФ не повернеться, то - РФ -98 рік.