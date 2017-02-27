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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24292430243124322433>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:20

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Zebra
Кредиты выданные банком были обеспечены ....НИЧЕМ , и очень странно, чего же это под кредиты обеспеченные НИЧЕМ, НБУ начал требовать формировать резервы :mrgreen:

Ну конечно ничем, а целый ряд имущества в залоге, типа Буковели и стадионов Днепр это ничем? Это все рекет и отжим частной собственности. Из за таких действий, сюда инвесторы и не спешат.

Кредиты бывают разные.
- бывают кредиты выданные фиктарям
- бывают кредиты выданные под залог, но стоимость залога завышена в сотни и порой и тысячи раз.
Это когда вашу старую жигули копейку оценивают по цене Бентли и дают кредит в 200 тыс.дол

Пока все работало как часы, только через суд можно было отсудить банк. А иначе это был отжим работающего бизнеса.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:21

  Zebra написав:
  Type1 написав:
Вообще, я к тому, что приват - это не просто чья-то собственность, это компания влияющая на миллионы людей.

Честно, в деталях не копался.
На основании чего НБУ признал приват неплатежеспособным тогда? Должны же были быть формальные основания для подобного статуса?

Вот поэтому суд вернёт Бене Приват, т.к. формулировки национализации размыты и юридически не четки.

у нас все законодательство такое, в таком законодательстве 90% формулировок "размыты и юридически не четки" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:27

кризис на пороге

евро к доллару 1,1 потихоньку отыгрывает своё...


Рост мировой экономики прекратился
"Рост мировой экономики практически прекратился", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на ежегодном совещании ВБ и МВФ, проходящем на этой неделе в Нью-Йорке. По оценкам фонда, к концу года мировой ВВП потеряет 0,8 процента, или 700 миллиардов долларов. Как следствие — темпы роста экономики у 90 процентов стран мира снизятся и станут худшими за десятилетие.


Специалисты ВБ лишь подтвердили негативные оценки коллег, опустив прогноз по ВВП США с 2,5 до 2,3 процента. В Еврозоне соответствующий показатель снизили с 1,2 до 1,1 процента, а в Китае — с 6,2 до 6,1 процента, это минимум с 1990-го.

Георгиева уверена: единственный способ оздоровить мировую экономику — завершить торговую войну и совместными усилиями создать новую, более надежную и современную глобальную систему обмена товаров и услуг на основе передовых IT-технологий.

Некоторые эксперты призывают не паниковать и напоминают о цикличности мировой экономики: после спада начинается рост. Другие же уточняют, что тут есть два варианта: плавное снижение, за которым следует постепенный подъем, или резкий спад, сопровождающийся затяжным системным кризисом.

В МВФ уверены, что сейчас более вероятен второй сценарий. К этому подталкивает рекордный объем мирового долга, достигший почти 250 триллионов долларов — втрое больше глобального ВВП.

Особенно опасны долги компаний. По словам Кристалины Георгиевой, в случае серьезного спада экономики корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40 процентов совокупного долга в восьми ведущих экономиках. То есть без масштабных и очень дорогих программ господдержки обанкротится почти половина самого крупного мирового бизнеса.

Только в США, согласно опубликованному летом отчету американского федрезерва, за 2018-й задолженность наиболее закредитованных предприятий выросла на 20 процентов — до 1,1 триллиона долларов. Вместе с тем доля их займов в общей корпоративной кредитной массе превысила пиковый показатель предкризисного 2007-го.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 10 жов, 2019 09:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:29

  Zebra написав:Пока все работало как часы, только через суд можно было отсудить банк. А иначе это был отжим работающего бизнеса.

Понятно. Наша писня гарна нова, починаэмо знову.

Когда был отток вкладчиков, если бы НБУ не дал кредиты рефинансирования , банк бы упал еще в 2014 году.Но бизнес работал как часы :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:34

  zzzzzz написав:Межбанк открылся 54/59, это -8 коп от закрытия. Если не учитывая рыжика которого сбросили за 30 минут до закрытия то выходит -14 копеек.

Я буду сильно смеяться если курс опять к 24 продавят. :mrgreen: :mrgreen:

А мне вот интересно, на каких новостях падает доллар? В стране бурно растут инфляция и цены, какие-то майданы и тёрки на блок-постах, МВФ уехал помахав ручкой, евро-соседи периодически выражают своё "фе", а курс вниз. Чудеса...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:35

  Dobrofey написав:
  zzzzzz написав:Межбанк открылся 54/59, это -8 коп от закрытия. Если не учитывая рыжика которого сбросили за 30 минут до закрытия то выходит -14 копеек.

Я буду сильно смеяться если курс опять к 24 продавят. :mrgreen: :mrgreen:

А мне вот интересно, на каких новостях падает доллар? В стране бурно растут инфляция и цены, какие-то майданы и тёрки на блок-постах, МВФ уехал помахав ручкой, евро-соседи периодически выражают своё "фе", а курс вниз. Чудеса...

когда это влияло на курс? курсом крутят вручную.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:36

Dobrofey
Инфляция не растет. Она падает. Просто надо смотреть на нормальном графике и не на том что подсовывают.
насчет методики расчета инфляции, палки кидайте в сторону Держстата,я тут не причем )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:39

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:Пока все работало как часы, только через суд можно было отсудить банк. А иначе это был отжим работающего бизнеса.

Понятно. Наша писня гарна нова, починаэмо знову.

Когда был отток вкладчиков, если бы НБУ не дал кредиты рефинансирования , банк бы упал еще в 2014 году.Но бизнес работал как часы :mrgreen:

Найважливіше, що нас усіх "підстригли" через Приват тоді, а зараз ще раз підстрижуть.
Тоді ми заплатили за довірливих лохів і Бєню, а в майбутньому за те, що лохи не вчаться на помилках.
Граблі в квадраті.
По падінню грн.
Якщо МВФ не повернеться, то - РФ -98 рік.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:41

Ничего бы с беней не случилось, если бы он рефинанс так не пылесосил, шантажируя положить всю БС. Корыто было дырявое, это нужно признать. Если бы не гос.финансы была бы Надра-2 в масштабах страны.
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 10 жов, 2019 09:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:43

  lejko_vit написав:
  Zebra написав:
  Schmit написав:Мы все помним как всё было. У акционеров потребовали докапитализировать Приват на $5 млрд. Что является вымогательством. Под этим соусом под дудочку МВФ банк отжали.

А вы все помните: только приват требовали докапитализировать? И по какой причине?


Докапитализировать потребовали все банки. Но остальные получили от НБУ рефинанс, а Привату решили не давать...
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