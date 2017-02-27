"Рост мировой экономики практически прекратился", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на ежегодном совещании ВБ и МВФ, проходящем на этой неделе в Нью-Йорке. По оценкам фонда, к концу года мировой ВВП потеряет 0,8 процента, или 700 миллиардов долларов. Как следствие — темпы роста экономики у 90 процентов стран мира снизятся и станут худшими за десятилетие.





Специалисты ВБ лишь подтвердили негативные оценки коллег, опустив прогноз по ВВП США с 2,5 до 2,3 процента. В Еврозоне соответствующий показатель снизили с 1,2 до 1,1 процента, а в Китае — с 6,2 до 6,1 процента, это минимум с 1990-го.



Георгиева уверена: единственный способ оздоровить мировую экономику — завершить торговую войну и совместными усилиями создать новую, более надежную и современную глобальную систему обмена товаров и услуг на основе передовых IT-технологий.



Некоторые эксперты призывают не паниковать и напоминают о цикличности мировой экономики: после спада начинается рост. Другие же уточняют, что тут есть два варианта: плавное снижение, за которым следует постепенный подъем, или резкий спад, сопровождающийся затяжным системным кризисом.



В МВФ уверены, что сейчас более вероятен второй сценарий. К этому подталкивает рекордный объем мирового долга, достигший почти 250 триллионов долларов — втрое больше глобального ВВП.



Особенно опасны долги компаний. По словам Кристалины Георгиевой, в случае серьезного спада экономики корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40 процентов совокупного долга в восьми ведущих экономиках. То есть без масштабных и очень дорогих программ господдержки обанкротится почти половина самого крупного мирового бизнеса.



Только в США, согласно опубликованному летом отчету американского федрезерва, за 2018-й задолженность наиболее закредитованных предприятий выросла на 20 процентов — до 1,1 триллиона долларов. Вместе с тем доля их займов в общей корпоративной кредитной массе превысила пиковый показатель предкризисного 2007-го.