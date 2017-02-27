А что рефинанс от НБУ уже можно учитывать в докапитализации ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:45
А что рефинанс от НБУ уже можно учитывать в докапитализации ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:46
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:47
Как интересно, а расскажите пожалуйста поподробней какой механизм
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:50
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:51
Причем тут размер бизнеса? Влияет соотношение объемов портфелей токсичных кредитов, в данном случае - выданных аффилированным структурам, и нормальных кредитов.
У Привата это соотношение было абсолютно запредельным и совершенно непрозрачным. У ПУМБа тоже не всё чисто, но они стресс-тесты прошли.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:52
механизм простой берёте и не отдаёте, аккумулируйте до пока осёл не сдохнет или не сменится падишах на Банковой.
рефинанс это кредит времени банку разобраться со своими проблемами, а не инвестиция.
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:55
Я смотрю не на графики, а на ценники. А их в супермаркетах не по методичкам Госстата вешают )))
Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Історія з Приватбанком доволі схожа зі здачею Криму - в обох випадках тодішнє керівництво держави зіграло в піддавки з суперником. В обох випадках державні інститути діяли найгіршим можливим методом. Стільки помилок можна було зробити тільки у двох випадках: або керівниками були цілковиті дурні, або вони були "в долі". Йолопами вони не виглядають, а от захланними пройдисвітами - так
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:00
Коллеги, рекомендуем к просмотру!
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Додано: Чет 10 жов, 2019 10:00
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 44709,60(41 337,37 + 3372,23) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 15 586(12 332 + 3254) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 44709,60 + 15 586 - 0 = 60 295,6(53 669,37 + 6 626,23(+ 1 177,76)) млн. гривень.
ДОДАМ ПІЗНІШЕ!
Ще немає аналізу ліквідності від НБУ!
Вчора повернули ПДВ на 137,6 млн гривень.
Загальна ліквідність виросла, хоча і лишилася нижче середнього значення. Пройшли тільки половину шляху до того середнього значення. Виросли десь на однакову величину як коррахунки, так і овернайти. Коррахунки лишаються нижче норматива. Ліквідності все ще замало для сталого росту курсу доляра.
Першоджерела:
ВО
PS
Загальний обсяг ОВДП очікувано впав на -3 885,5 млн. грн. НБУ без змін. Банки, юрособи і фізичні особи втратили. А ось нерезиденти навпаки додали 98130,19-96936,78 = 1193,41 млн.грн.
PPS
Десь з 3 жовтня євро атакувало-атакувало рівень 1,1 і ось, на зараз, воно його здолало:
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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