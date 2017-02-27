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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2430243124322433>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:45

  Grey001 написав:Докапитализировать потребовали все банки. Но остальные получили от НБУ рефинанс, а Привату решили не давать...

А что рефинанс от НБУ уже можно учитывать в докапитализации ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:46

  zzzzzz написав:
  Grey001 написав:Докапитализировать потребовали все банки. Но остальные получили от НБУ рефинанс, а Привату решили не давать...

А что рефинанс от НБУ уже можно учитывать в докапитализации ?

Рефинанс может помочь аккумулировать деньги на докапитализацию.
Grey001
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:47

  Grey001 написав:
  zzzzzz написав:А что рефинанс от НБУ уже можно учитывать в докапитализации ?

Рефинанс может помочь аккумулировать деньги на докапитализацию.

Как интересно, а расскажите пожалуйста поподробней какой механизм :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:50

  vitaliian написав:евро к доллару 1,1 потихоньку отыгрывает своё...

Подскок дохлой кошки
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:51

  Zebra написав:
  p_vovk74 написав:
  Zebra написав:

А это нужно было доказать. И почему тогда ПУМБ не трогали?

Ну вы сравнили портфели кредитов самим себе у Бегемота и у ПУМБа! Слон и Моська? Давид и Голиаф?

А что размер бизнеса влияет на равенство перед законом?

Причем тут размер бизнеса? Влияет соотношение объемов портфелей токсичных кредитов, в данном случае - выданных аффилированным структурам, и нормальных кредитов.
У Привата это соотношение было абсолютно запредельным и совершенно непрозрачным. У ПУМБа тоже не всё чисто, но они стресс-тесты прошли.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:52

  zzzzzz написав:
  Grey001 написав:
  zzzzzz написав:А что рефинанс от НБУ уже можно учитывать в докапитализации ?

Рефинанс может помочь аккумулировать деньги на докапитализацию.

Как интересно, а расскажите пожалуйста поподробней какой механизм :mrgreen:

механизм простой берёте и не отдаёте, аккумулируйте до пока осёл не сдохнет или не сменится падишах на Банковой.

рефинанс это кредит времени банку разобраться со своими проблемами, а не инвестиция.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:55

  zzzzzz написав:Dobrofey
Инфляция не растет. Она падает. Просто надо смотреть на нормальном графике и не на том что подсовывают.
насчет методики расчета инфляции, палки кидайте в сторону Держстата,я тут не причем )

Я смотрю не на графики, а на ценники. А их в супермаркетах не по методичкам Госстата вешают )))
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Історія з Приватбанком доволі схожа зі здачею Криму - в обох випадках тодішнє керівництво держави зіграло в піддавки з суперником. В обох випадках державні інститути діяли найгіршим можливим методом. Стільки помилок можна було зробити тільки у двох випадках: або керівниками були цілковиті дурні, або вони були "в долі". Йолопами вони не виглядають, а от захланними пройдисвітами - так
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:00

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 44709,60(41 337,37 + 3372,23) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 15 586(12 332 + 3254) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 44709,60 + 15 586 - 0 = 60 295,6(53 669,37 + 6 626,23(+ 1 177,76)) млн. гривень.

ДОДАМ ПІЗНІШЕ!
Ще немає аналізу ліквідності від НБУ!

Вчора повернули ПДВ на 137,6 млн гривень.

Загальна ліквідність виросла, хоча і лишилася нижче середнього значення. Пройшли тільки половину шляху до того середнього значення. Виросли десь на однакову величину як коррахунки, так і овернайти. Коррахунки лишаються нижче норматива. Ліквідності все ще замало для сталого росту курсу доляра.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Загальний обсяг ОВДП очікувано впав на -3 885,5 млн. грн. НБУ без змін. Банки, юрособи і фізичні особи втратили. А ось нерезиденти навпаки додали 98130,19-96936,78 = 1193,41 млн.грн.

PPS
Десь з 3 жовтня євро атакувало-атакувало рівень 1,1 і ось, на зараз, воно його здолало:
Зображення
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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