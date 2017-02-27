... мені вже всі друзі-підприємці вуха прожжжжжжужжали про касові апарати...
- то їх вже ОСТАТОЧНО прийняли, чи ще буде голосування/поправки?
Дякую!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... мені вже всі друзі-підприємці вуха прожжжжжжужжали про касові апарати...
- то їх вже ОСТАТОЧНО прийняли, чи ще буде голосування/поправки?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:16
Эх,обидно немножко, если бы сегодня откупал, профит был бы 1 грн с доллара
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:24
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:28
Опубликовали динамику по остаткам ОВГЗ которые произошли за вчерашний день
Общий объем сократился на 3,9 млрд ( гривневые )
НБУ - 0
Банки -4,4 млрд
Юрики -0,5 млрд
Физики-0,07
Нерезы +1,2 млрд. ( за неделю до этого было проседание на 0,8 млрд )
Живите своим умом!
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