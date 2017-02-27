RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2430243124322433

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... мені вже всі друзі-підприємці вуха прожжжжжжужжали про касові апарати...
- то їх вже ОСТАТОЧНО прийняли, чи ще буде голосування/поправки?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7042
З нами з: 19.10.15
Подякував: 469 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:16

Эх,обидно немножко, если бы сегодня откупал, профит был бы 1 грн с доллара :)
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35623
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3465 раз.
Подякували: 7557 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:24

  zzzzzz написав:Эх,обидно немножко, если бы сегодня откупал, профит был бы 1 грн с доллара :)

Ну вот жеж. Ну наконец то начали профиты в гривне считать)
Investor_33
 
Повідомлень: 811
З нами з: 16.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:28

Опубликовали динамику по остаткам ОВГЗ которые произошли за вчерашний день

Общий объем сократился на 3,9 млрд ( гривневые )
НБУ - 0
Банки -4,4 млрд
Юрики -0,5 млрд
Физики-0,07
Нерезы +1,2 млрд. ( за неделю до этого было проседание на 0,8 млрд )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35623
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3465 раз.
Подякували: 7557 раз.
 
Профіль
34
7
2
  #<1 ... 2430243124322433
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1590, 1591, 1592
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15910 1905671
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 жов, 2019 09:06
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6720 1460778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2019 10:26
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 26, 27, 28
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
276 25965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2019 21:16
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.