... мені вже всі друзі-підприємці вуха прожжжжжжужжали про касові апарати...
- то їх вже ОСТАТОЧНО прийняли, чи ще буде голосування/поправки?
Дякую!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... мені вже всі друзі-підприємці вуха прожжжжжжужжали про касові апарати...
- то їх вже ОСТАТОЧНО прийняли, чи ще буде голосування/поправки?
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:16
Эх,обидно немножко, если бы сегодня откупал, профит был бы 1 грн с доллара
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:24
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:28
Опубликовали динамику по остаткам ОВГЗ которые произошли за вчерашний день
Общий объем сократился на 3,9 млрд ( гривневые )
НБУ - 0
Банки -4,4 млрд
Юрики -0,5 млрд
Физики-0,07
Нерезы +1,2 млрд. ( за неделю до этого было проседание на 0,8 млрд )
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:39
Black Jack - White Business
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:43
Додано: Чет 10 жов, 2019 10:45
у меня по 75 была вторая продажа в тот же день.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:16
З'явився аналіз ліквідності від НБУ
Валютный рынок в контексте ДС
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 10 жов, 2019 11:21, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:20
плачу каждый день
большими еврейскими слезами
7
24.70-24.75/24.84-24.87
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 10 жов, 2019 11:28
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.10.2019....................2452,858
Гривна укрепилась на 18 копеек.
Стартовали на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия. До 11-10 в несколько этапов снизились на 4 копейки. Потом, после получасового периода равновесной торговли, начали подниматься. Ко времени определения справочного курса поднялись на 2 копейки и продолжили подниматься, не останавлияваясь. Тарелочка на графике сегодня получилась очень мелкая.
НБУ вчера слегка перевыполнил план, выкупив около 33 млн.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
08.10.2019
Усього, млн дол. США 462.0
Обороты во вторник были очень хорошие. Даже за вычетом 30 млн. интервенции, обороты существенно выше, чем в понедельник. Рынок, похоже, возвращается к естественному поведению.
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