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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2431243224332434

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:49

Amid Якраз так і треба було діяти, з вкладниками інших банків не особливо ж церемонились. За тихе й мирне життя вкладників Привату заплатили всі українці.
До речі, чому Порошенко й Гонтарєва випустили з країни Коломойського, якщо він вкрав мільярди? Чи НБУ про це стало відомо тільки в процесі націоналізації?
Востаннє редагувалось kmm3 в Чет 10 жов, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:50

Щойно, 10 жовтня 2019 року, АМКУ прийнято рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій тютюнових компаній та монополіста- дистриб’ютора «ТЕДІС УКРАЇНА». На відповідачів накладено штрафи в загальному розмірі 6,5 мільярдів гривень.

Зокрема штрафи:

ТЕДІС УКРАЇНА - 3.4 мільярди гривень;

«Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн» - 366 мільйонів гривень
«Філіп Морріс Україна» - 814 мільйонів гривень

• «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 434 мільйони гривень
«Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» - 488 мільйонів гривень

• «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» -167 мільйонів гривень
«Імперіал Тобако Юкрейн» - 292 мільйони гривень

• «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» - 80 мільйонів гривень
А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» - 448 мільйони гривень

поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу цигарок стало створення і підтримання штучних бар’єрів для інших компаній. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім «ТЕДІС», потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку.

В ретроспективі це виглядало так:

1. У 2011-2012 рр. кожен виробник скоротив кількість прямих контрактів з дистриб’юторами до одного – «ТЕДІС Україна».
2. Як наслідок, у 2013 р. «ТЕДІС Україна» стає монополістом на ринку з часткою 99,43%.
3. Одночасно зазначені виробники встановили схожі критерії до потенційних покупців (у т. ч. поставка (доставка) сигарет у віддалені райони), яким не відповідає жоден із суб’єктів господарювання.
4. Жодна компанія не може вийти на ринок дистрибуції сигарет та/або придбавати сигарети безпосередньо у виробників, а змушена купувати їх у ТОВ «ТЕДІС Україна» (або у його покупців).

У 2012-2015 саме ТОВ «ТЕДІС Україна» не лише не відповідало згаданим критеріям, але й не виконувало в повному обсязі своїх дистриб’юторських функцій (продаж до 58 % обсягу сигарет без жодної доставки покупцям, шляхом самовивозу або вроздріб). Однак виробники ніяк на це не реагували.



Сейчас начнется в прессе, ааааа...давят иностранных инвесторов,крупнейших плательщиков в бюджет.....

Люди, не ведитесь на это, Тедис вместе с производителями реально работали по беспределу....
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:52

  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.

... отак 73% НЕ оцінили "красоту гри"! :mrgreen:
... що тут скажеш...... манюпаси - одним словом :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... ніщо так не видавало Штірліца..... - як мій підпис... :mrgreen: :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 11:58

  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.


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trololo
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