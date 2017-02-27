Порошенко реально сделал всё неправильно. Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?». Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
Amid Якраз так і треба було діяти, з вкладниками інших банків не особливо ж церемонились. За тихе й мирне життя вкладників Привату заплатили всі українці. До речі, чому Порошенко й Гонтарєва випустили з країни Коломойського, якщо він вкрав мільярди? Чи НБУ про це стало відомо тільки в процесі націоналізації?
Востаннє редагувалось kmm3 в Чет 10 жов, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Щойно, 10 жовтня 2019 року, АМКУ прийнято рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій тютюнових компаній та монополіста- дистриб’ютора «ТЕДІС УКРАЇНА». На відповідачів накладено штрафи в загальному розмірі 6,5 мільярдів гривень.
Зокрема штрафи:
ТЕДІС УКРАЇНА - 3.4 мільярди гривень;
«Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб'юшн» - 366 мільйонів гривень «Філіп Морріс Україна» - 814 мільйонів гривень
• «Джей Ті Інтернешнл Україна» - 434 мільйони гривень «Джей Ті Інтернешнл Компані Україна» - 488 мільйонів гривень
• «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» - 80 мільйонів гривень А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки» - 448 мільйони гривень
поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу цигарок стало створення і підтримання штучних бар’єрів для інших компаній. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім «ТЕДІС», потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку.
В ретроспективі це виглядало так:
1. У 2011-2012 рр. кожен виробник скоротив кількість прямих контрактів з дистриб’юторами до одного – «ТЕДІС Україна». 2. Як наслідок, у 2013 р. «ТЕДІС Україна» стає монополістом на ринку з часткою 99,43%. 3. Одночасно зазначені виробники встановили схожі критерії до потенційних покупців (у т. ч. поставка (доставка) сигарет у віддалені райони), яким не відповідає жоден із суб’єктів господарювання. 4. Жодна компанія не може вийти на ринок дистрибуції сигарет та/або придбавати сигарети безпосередньо у виробників, а змушена купувати їх у ТОВ «ТЕДІС Україна» (або у його покупців).
У 2012-2015 саме ТОВ «ТЕДІС Україна» не лише не відповідало згаданим критеріям, але й не виконувало в повному обсязі своїх дистриб’юторських функцій (продаж до 58 % обсягу сигарет без жодної доставки покупцям, шляхом самовивозу або вроздріб). Однак виробники ніяк на це не реагували.
Сейчас начнется в прессе, ааааа...давят иностранных инвесторов,крупнейших плательщиков в бюджет.....
Люди, не ведитесь на это, Тедис вместе с производителями реально работали по беспределу....
... ніщо так не видавало Штірліца..... - як мій підпис...
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно. Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?». Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
Amid написав:Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого.
Просто вони не забули що броньовані інкасаторські бусіки правта врятували декому життя у 2014. Коли дехто (з кимось) дудів у гудок. І хто з чим залишився по факту на сьогодні, і хто де зараз знаходиться. Треба оцінювати у підсумку а не "як би" та "або".
Amid написав:Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого.
Просто вони не забули що броньовані інкасаторські бусіки правта врятували декому життя у 2014. Коли дехто (з кимось) дудів у гудок. І хто з чим залишився по факту на сьогодні, і хто де зараз знаходиться. Треба оцінювати у підсумку а не "як би" та "або".
И в то же самое время Беня с лета 2014 начал активно выводить деньги из Укрнафты аж до марта 2015. Из компании вывел около 10-12 млрд ( украл ) и налогов в бюджет не заплатил тоже около 10 млрд.грн.
Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.
Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.
Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.
Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).
Что видим: 1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек. 2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники. 3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).
Amid написав:Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого.
Просто вони не забули що броньовані інкасаторські бусіки правта врятували декому життя у 2014. Коли дехто (з кимось) дудів у гудок. І хто з чим залишився по факту на сьогодні, і хто де зараз знаходиться. Треба оцінювати у підсумку а не "як би" та "або".
Что-то я такого не помню. А можно немного подробностей ?