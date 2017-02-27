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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2433243424352436>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 286
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
33
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 286
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:31

Amat
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:31

  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.


Все равно Порошенко с Гонтаревой были бы виноваты. Это же очевидно - посмотрите хотя бы на комменты здесь, на вроде бы финансовом сайте. Что уж говорить об условных "бабушках у подъезда"? Им бы телевизор все как надо объяснил.

ЗЫ. Что действительно неправильно Порошенко сделал - так это не отобрал нагло, по беспределу 1+1 (и еще парочку г0вноканалов), невзирая на крики про свободу слова. Тогда был бы шанс остановить поток помоев в мозги неискушенным зрителям, и, скорее всего, Президентом остался бы. И шанс у страны был бы.

ЗЗЫ. Это конечно же шутка, но в каждой шутке...
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:32

  zzzzzz написав:
  d44 написав:
  Amid написав:Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого.
Просто вони не забули що броньовані інкасаторські бусіки правта врятували декому життя у 2014. Коли дехто (з кимось) дудів у гудок. І хто з чим залишився по факту на сьогодні, і хто де зараз знаходиться. Треба оцінювати у підсумку а не "як би" та "або".


И в то же самое время Беня с лета 2014 начал активно выводить деньги из Укрнафты аж до марта 2015.
Из компании вывел около 10-12 млрд ( украл ) и налогов в бюджет не заплатил тоже около 10 млрд.грн.

Так кто же Коломойский, волонтер или казнакрад ?


Рэт Батлер он... :)
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

м. Левобережная 24,70/24,85
Danik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:36

Да, такой плохой Беня, а рижий сепар молодец-патриот и друг, Роттердам+ придумал, Донецк хотел прикарманить, да все пошло не по плану, переоценил силушку богатырскую, а так бы царевал вместе с ПУМБом (республиканский банк).
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чого до Коломойського пристали ? Хтось інший набагато кращий ? Виводив гроші - чому ніхто за цим не слідкував ? Якщо слідкував - чому не зупинив ? І хто тоді винен ?
А "пересічний" ніяким аудиторам не вірить в принципі . А ви вірите ? Я , наприклад , теж не вірю ... Якщо явні ознаки злочинів є - чому з керівників чи власників ( хто за це відповідав ) не хоча б під слідством - не кажучи про щось більше ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:43

  vitaliian написав:https://t.me/dmytro_dubilet

Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.

Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.

Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.

Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).

Что видим:
1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.
2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).


население падает, валюту покупать некому.


Налоги платить тоже.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:45

Долярчик чесно кажучи я дивуюсь, як людина з таким мисленням знаходиться на цьому форумі? Я як правило не пишу, про сто читаю, але цю вашу маячню просто не можу не прокоментувати. Ви ще Коломойського рятівником нації назвіть. Реально одночасно смішно і стидно, що в моєму місті живуть люди з таким примітивним типом мислення
А счастье было так возможным
kryminalist
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:45

  Puente написав:Чого до Коломойського пристали ? Хтось інший набагато кращий ? Виводив гроші - чому ніхто за цим не слідкував ? Якщо слідкував - чому не зупинив ? І хто тоді винен ?
А "пересічний" ніяким аудиторам не вірить в принципі . А ви вірите ? Я , наприклад , теж не вірю ... Якщо явні ознаки злочинів є - чому з керівників чи власників ( хто за це відповідав ) не хоча б під слідством - не кажучи про щось більше ?


Может потому что " я против коррупции и шоб кум порешал"?
Попробуй сделать "закон один для всех", пересичный тебя возненавидит в ту же секунду.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 12:50

  Долярчик написав:...Коломойський - бізнесмен! :lol:
- і дав на армію СВОЇ гроші з СВОГО бізнесу! 8)
- а порох що? - теж дав на армію, але чиї гроші дав?
- спочатку натирив з бюджету, а тоді частиною тих грошей і поділивсь!
- ай мАлАдеЦ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я надеюсь, это был стеб, иначе все печально.
Schmit
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