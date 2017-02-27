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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:31
Amat
батальон Днепр
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:31
Amid написав:
Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
Все равно Порошенко с Гонтаревой были бы виноваты. Это же очевидно - посмотрите хотя бы на комменты здесь, на вроде бы финансовом сайте. Что уж говорить об условных "бабушках у подъезда"? Им бы телевизор все как надо объяснил.
ЗЫ. Что действительно неправильно Порошенко сделал - так это не отобрал нагло, по беспределу 1+1 (и еще парочку г0вноканалов), невзирая на крики про свободу слова. Тогда был бы шанс остановить поток помоев в мозги неискушенным зрителям, и, скорее всего, Президентом остался бы. И шанс у страны был бы.
ЗЗЫ. Это конечно же шутка, но в каждой шутке...
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:32
zzzzzz написав: d44 написав: Amid написав:
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого.
Просто вони не забули що броньовані інкасаторські бусіки правта врятували декому життя у 2014. Коли дехто (з кимось) дудів у гудок. І хто з чим залишився по факту на сьогодні, і хто де зараз знаходиться. Треба оцінювати у підсумку а не "як би" та "або".
И в то же самое время Беня с лета 2014 начал активно выводить деньги из Укрнафты аж до марта 2015.
Из компании вывел около 10-12 млрд ( украл ) и налогов в бюджет не заплатил тоже около 10 млрд.грн.
Так кто же Коломойский, волонтер или казнакрад ?
Рэт Батлер он...
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:33
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:36
Да, такой плохой Беня, а рижий сепар молодец-патриот и друг, Роттердам+ придумал, Донецк хотел прикарманить, да все пошло не по плану, переоценил силушку богатырскую, а так бы царевал вместе с ПУМБом (республиканский банк).
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:40
Чого до Коломойського пристали ? Хтось інший набагато кращий ? Виводив гроші - чому ніхто за цим не слідкував ? Якщо слідкував - чому не зупинив ? І хто тоді винен ?
А "пересічний" ніяким аудиторам не вірить в принципі . А ви вірите ? Я , наприклад , теж не вірю ... Якщо явні ознаки злочинів є - чому з керівників чи власників ( хто за це відповідав ) не хоча б під слідством - не кажучи про щось більше ?
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:43
vitaliian написав:
https://t.me/dmytro_dubilet
Делюсь с вами графиком. Интересным и несколько грустным.
Одним из приоритетов правительства является изменение негативного социально-демографического тренда в нашей стране. Сейчас из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается.
Стал вопрос данных. Оказалось, что их в нужном виде нет. Работаем сейчас вместе с пограничной службой над статистикой по пересечению границы и с Минюстом — по рождаемости/смерти.
Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно).
Что видим:
1. С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек.
2. Видим массовые возвращения украинцев домой в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.
3. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек (оранжевая линия).
население падает, валюту покупать некому.
Налоги платить тоже.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:45
Долярчик чесно кажучи я дивуюсь, як людина з таким мисленням знаходиться на цьому форумі? Я як правило не пишу, про сто читаю, але цю вашу маячню просто не можу не прокоментувати. Ви ще Коломойського рятівником нації назвіть. Реально одночасно смішно і стидно, що в моєму місті живуть люди з таким примітивним типом мислення
А счастье было так возможным
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:45
Puente написав:
Чого до Коломойського пристали ? Хтось інший набагато кращий ? Виводив гроші - чому ніхто за цим не слідкував ? Якщо слідкував - чому не зупинив ? І хто тоді винен ?
А "пересічний" ніяким аудиторам не вірить в принципі . А ви вірите ? Я , наприклад , теж не вірю ... Якщо явні ознаки злочинів є - чому з керівників чи власників ( хто за це відповідав ) не хоча б під слідством - не кажучи про щось більше ?
Может потому что " я против коррупции и шоб кум порешал"?
Попробуй сделать "закон один для всех", пересичный тебя возненавидит в ту же секунду.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:50
Долярчик написав:
...Коломойський - бізнесмен!
- і дав на армію СВОЇ гроші з СВОГО бізнесу!
- а порох що? - теж дав на армію, але чиї гроші дав?
- спочатку натирив з бюджету, а тоді частиною тих грошей і поділивсь!
- ай мАлАдеЦ!
Я надеюсь, это был стеб, иначе все печально.
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