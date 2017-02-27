Додано: Чет 10 жов, 2019 13:01

...хто там зараз дивиться он-лайн "допит" Зе?

- ну, то що він НЕ так каже?

Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 10 жов, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.