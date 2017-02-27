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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:51
kryminalist написав:Долярчик
чесно кажучи я дивуюсь, як людина з таким мисленням знаходиться на цьому форумі? Я як правило не пишу, про сто читаю, але цю вашу маячню просто не можу не прокоментувати. Ви ще Коломойського рятівником нації назвіть. Реально одночасно смішно і стидно, що в моєму місті живуть люди з таким примітивним типом мислення
.... та пілллять, ви всі вупор смайликів НЕ БАЧИТЕ, ЯКІ Я СТАВЛЮ???
... теж дивуюсь тут всім, які все сприймають за чисту монету!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:51
kryminalist написав:Долярчик
чесно кажучи я дивуюсь, як людина з таким мисленням знаходиться на цьому форумі? Я як правило не пишу, про сто читаю, але цю вашу маячню просто не можу не прокоментувати. Ви ще Коломойського рятівником нації назвіть. Реально одночасно смішно і стидно, що в моєму місті живуть люди з таким примітивним типом мислення
Просто перегляньте Слєпакова - "Я российский радостний..."
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:52
Schmit написав: Долярчик написав:
...Коломойський - бізнесмен!
- і дав на армію СВОЇ гроші з СВОГО бізнесу!
- а порох що? - теж дав на армію, але чиї гроші дав?
- спочатку натирив з бюджету, а тоді частиною тих грошей і поділивсь!
- ай мАлАдеЦ!
Я надеюсь, это был стеб, иначе все печально.
... нє, блін, смайлики Санта Клаус всюди наставив
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:54
zzzzzz написав:
Так кто же Коломойский, волонтер или казнакрад ?
Не знаю, коли будуть незалежні суди та слідчі органи, можливо отримаємо відповідь. А поки є факт, коли було потрібно зупинити ворога, Петро загравав з Коломойським, коли ситуація стабілізувалася і прийшов час заробляти, він вибрав Ахметова. Добробати Коломойського захищали Україну. "Добробати" Ахметова організували ОРДЛО. За час війни Коломойський "ужався", Ахметов "розгорнувся". Тому мені (для себе) не треба шукати відповідь що до приватизації Приватбанку. Ви для себе можете знайти інші пояснення.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:55
Vint написав:
Говорят ещё и Стилус накрыли.
Интересно это действительно борьба с контрабандой или просто передел рынка под своих?
"или просто передел рынка под своих".
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:01
...хто там зараз дивиться он-лайн "допит" Зе?
- ну, то що він НЕ так каже?
Востаннє редагувалось Долярчик
в Чет 10 жов, 2019 13:13, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:04
kryminalist написав:Долярчик
чесно кажучи я дивуюсь, як людина з таким мисленням знаходиться на цьому форумі?...Реально одночасно смішно і стидно, що в моєму місті живуть люди з таким примітивним типом мислення
что вы хотите от приезжего ларёчника?
боюсь только, оно с финансов уже не слезет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:09
Amid написав:
Порошенко реально сделал всё неправильно.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
При слове тихо, вспоминается Порошенко, МИБ, 2 ярда налом, Янукович.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:13
Тут нічого дивуватись. Абсолютна більшість учасників цього форуму є палкими прихильниками теорії постійної і неминучої девальвації гривні, тому вже давно всі свої заощадження тримають у валюті. Завдяки умілому керівництві банди Порошенка, яка здійснила небачену девальвацію національної валюти задля досягнення своїх політичних цілей і шаленої наживи, вони відчули себе справжніми гуру, бо начебто примножили свої статки (насправді, просто зберегли).
"Порошенко з Гонтарєвою тихенько залили гроші в Приватбанк, щоб все минуло гладко й рівно для вкладників." Певно, свої таки залили
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:28
Клоунада на марше. Зеленая роса сейчас вещает, что у него державницька позиция, но он не может повлиять на суд. Так все и поверили в независимость наших судов. Так посади беню если так, ты ж говоришь, у тебя прокурор свой. Этого проходимца разыскивает весь мир, а он тут гоголем ходит и всю страну в заложниках держит. Это пипец.
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