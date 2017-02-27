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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 12:51
kryminalist написав:Долярчик
чесно кажучи я дивуюсь, як людина з таким мисленням знаходиться на цьому форумі? Я як правило не пишу, про сто читаю, але цю вашу маячню просто не можу не прокоментувати. Ви ще Коломойського рятівником нації назвіть. Реально одночасно смішно і стидно, що в моєму місті живуть люди з таким примітивним типом мислення
Просто перегляньте Слєпакова - "Я российский радостний..."
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:54
zzzzzz написав:
Так кто же Коломойский, волонтер или казнакрад ?
Не знаю, коли будуть незалежні суди та слідчі органи, можливо отримаємо відповідь. А поки є факт, коли було потрібно зупинити ворога, Петро загравав з Коломойським, коли ситуація стабілізувалася і прийшов час заробляти, він вибрав Ахметова. Добробати Коломойського захищали Україну. "Добробати" Ахметова організували ОРДЛО. За час війни Коломойський "ужався", Ахметов "розгорнувся". Тому мені (для себе) не треба шукати відповідь що до Приватбанку. Ви для себе можете знайти інші пояснення.
Востаннє редагувалось d44
в Чет 10 жов, 2019 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 12:55
Vint написав:
Говорят ещё и Стилус накрыли.
Интересно это действительно борьба с контрабандой или просто передел рынка под своих?
"или просто передел рынка под своих".
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:09
Amid написав:
Порошенко реально сделал всё неправильно.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
При слове тихо, вспоминается Порошенко, МИБ, 2 ярда налом, Янукович.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:13
Тут нічого дивуватись. Абсолютна більшість учасників цього форуму є палкими прихильниками теорії постійної і неминучої девальвації гривні, тому вже давно всі свої заощадження тримають у валюті. Завдяки умілому керівництві банди Порошенка, яка здійснила небачену девальвацію національної валюти задля досягнення своїх політичних цілей і шаленої наживи, вони відчули себе справжніми гуру, бо начебто примножили свої статки (насправді, просто зберегли).
"Порошенко з Гонтарєвою тихенько залили гроші в Приватбанк, щоб все минуло гладко й рівно для вкладників." Певно, свої таки залили
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:44
trololo написав: Amid написав:
Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
100500 плюсов
Підтримую, це єдиний правильний у житті Петра і Валерії Робін Гудовський хід, після 14 року, вони дійсно боялись народного гніву,а серфінгіст на хвилі, залишиться вмілим і реальним власником всія України. Хвиля Зе - хто красиво тримається у тихому українському болоті?
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:49
kmm3 написав:
"Порошенко з Гонтарєвою тихенько залили гроші в Приватбанк, щоб все минуло гладко й рівно для вкладників." Певно, свої таки залили
Так наши же залили. И еще раз зальют. Только по карману каждого не ударят, не дойдет до баранов.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 13:55
joik написав:
Підтримую, це єдиний правильний у житті Петра і Валерії Робін Гудовський хід, після 14 року, вони дійсно боялись народного гніву,а серфінгіст на хвилі, залишиться вмілим і реальним власником всія України. Хвиля Зе - хто красиво тримається у тихому українському болоті?
Ще раз питаю - якщо вкрали гроші - чому навіть слідства кримінального немає , чому нікого не затримали , ну і так далі ... Все на словах . Це так журналісти можуть розказувати . Прокурори повинні довести . Не вміють ? Не хочуть ? Бояться ? Хай дадуть інформацію і факти американцям , наприклад ... Ті тільки зрадіють ...
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:00
Puente написав: joik написав:
Підтримую, це єдиний правильний у житті Петра і Валерії Робін Гудовський хід, після 14 року, вони дійсно боялись народного гніву,а серфінгіст на хвилі, залишиться вмілим і реальним власником всія України. Хвиля Зе - хто красиво тримається у тихому українському болоті?
Ще раз питаю - якщо вкрали гроші - чому навіть слідства кримінального немає , чому нікого не затримали , ну і так далі ... Все на словах . Це так журналісти можуть розказувати . Прокурори повинні довести . Не вміють ? Не хочуть ? Бояться ? Хай дадуть інформацію і факти американцям , наприклад ... Ті тільки зрадіють ...
Это похоже вопросы для почитателей талантов робингудовских персон из второстепенного списка, главное красиво перерезать ленточку.
Сейчас аналогичное шоу, только артисты уже другие.
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:08
Дубинский после критики общественности отозвал свой законопроект о налоге с покупки валюты за наличные.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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