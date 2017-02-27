Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно. Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?». Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.
Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.
"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
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Слідство по корупційним статтям ніколи не буває справедливим, дуже багато чинників, що впливавють на результат. А результат по Приватбанку це дійсно спокій пересічних вкладників. Нагадаю саме спокій вкладників Приватбанку, а от пересічних вкладників банку Надра, Михайлівський, Дельта, Таврика, та багато інших спокій не снився.
freeze написав:Налетел ОМОН, забрал(национализировал) у владельца дорогое авто, обьяснив прохожим, что завтра у этой машины мог отказать мотор. Да, и работу ОМОНа должны оплатить прохожие из своих налогов.
Тогда уже не авто, а автобус (или маршрутка), которое не могла пройти ТО и несла угрозу для безопасности пассажиров. Сравнения у Вас, конечно
так же ужесточили требования ТО
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
joik написав:Puente Слідство по корупційним статтям ніколи не буває справедливим, дуже багато чинників, що впливавють на результат. А результат по Приватбанку це дійсно спокій пересічних вкладників. Нагадаю саме спокій вкладників Приватбанку, а от пересічних вкладників банку Надра, Михайлівський, Дельта, Таврика, та багато інших спокій не снився.
Насправді питання трохи не в тому ключі - корупція практично не доводиться у нас . А "виведення" грошей з банку - як виявляється - теж ... Гроші вкрали - знають як , а ніхто не винен . Як таке може бути ? Коломойський винен , а власники всіх інших банків ? Якось це все сприймається з величезною недовірою . Тому не треба вішати на одну людину всіх собак - вішаєте , то давайте на всіх "порівну" . "Політичні" рішення насправді нікому не потрібні - вони завжди шкодять суспільству ...
J написав:"Вечером в воскресенье, 18 декабря 2016 года в Днепр приехал на тот момент первый замглавы НБУ Яков Смолий. Первое, что он сделал, оказавшись в городе, – попытался снять деньги через банкоматы Привата. Аппараты выдавали по сто гривен на руки – банк уже ввел лимиты на выдачу наличных. По его словам, обычно корсчет Привата в НБУ составлял 4,5–5 млрд гривен. На утро 19 декабря на корсчете крупнейшего банка было менее 350 млн гривен. Картотека (невыполненные платежи клиентов) достигла 1,1 млрд гривен. «Можно сказать, что было пусто. Банк полностью потерял ликвидность», – вспоминает Смолий."
В тоже время этот Смолий могло спокойно пойти в любой магазин и рассчитаться безналично картой Привата - все работало как часы. Любой банк потеряет ликвидности при массированной информационной атаке со стороны высшего руководства государства и МВФ на него.
zzzzzz написав:Zebra Кредиты выданные банком были обеспечены ....НИЧЕМ , и очень странно, чего же это под кредиты обеспеченные НИЧЕМ, НБУ начал требовать формировать резервы
Ну конечно ничем, а целый ряд имущества в залоге, типа Буковели и стадионов Днепр это ничем? Это все рекет и отжим частной собственности. Из за таких действий, сюда инвесторы и не спешат.
Кредиты бывают разные. - бывают кредиты выданные фиктарям - бывают кредиты выданные под залог, но стоимость залога завышена в сотни и порой и тысячи раз. Это когда вашу старую жигули копейку оценивают по цене Бентли и дают кредит в 200 тыс.дол
пока налоги платятся какая кому разница ? разве это не внутренние проблемы банка ( субъекта хозяйствования) ? Государство так сильно вмешивается во внутренние дела банка ? Так должно быть ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка: Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!
Чому у людей така пам"ять коротка ... В 2008 банкіри наляпали інформації море - хто вмів слухати , зробив висновки ... Найкращі для мене : "депозит - це участь в бізнесі з ризиками зі всіма наслідками " , "банк створюють не заробляти на банківських послугах , а для обслуговування власного бізнесу"