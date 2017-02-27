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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2435243624372438

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52

Извините, что про валюту

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з....................10.10.2019.....................11.10.2019
дата розрахунку....................09.10.2019.....................10.10.2019
Долар США............................2470,1001.....................2453,0569
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Стартовали на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия. До 11-10 в несколько этапов снизились на 4 копейки. Потом, после получасового периода равновесной торговли, начали подниматься. Ко времени определения справочного курса поднялись на 2 копейки и продолжили подниматься, не останавливаясь. К 12-40 прошли еще 4 копейки, после чего постепенно расширили на копейку спред вверх и остановились на обеденный перерыв. После обеда концепция опять поменялась - начали снижение. К 15-30, времени определения официального курса, опустились на 6 копеек, оказавшись на уровне минимумов первой половины дня. Похоже, что активная фаза торгов закончилась еще до обеда.

Этот день в истории:
2017 - 2658.61 (-205)
2018 - 2800.28 (-347)

2016 - 2582.71
2015 - 2149.62
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52

  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.

Когда я написал подобный пост про ситуацию с Гонтаревой и Коломойским, но с критикой Гонтаревой, а не Коломойского, то мой пост тут же скромно удалили. А ваш пост пока держится, и даже лайков много набрал. Это я пишу для того, чтобы показать, что такое предвзятое отношение и как оно влияет на ситуацию. С тем, что Гонтарева предвзято относилась к Коломойскому будучи главой Нацбанка, Вы, я надеюсь, спорить не будете?
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

Так ото ж - або не вкрав , або зробили щось не те ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:53

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

Просто поставьте в игнор Долярчика и Зебру, остальные боты. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:56

Сибарит
Та народ просто не знає , що робити - куди переходити ... Тому і переключилися на щось абстрактне щоб відволіктися ...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:05

На 22?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:09

Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Живите своим умом!
zzzzzz
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