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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2436243724382439>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52

Извините, что про валюту

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з....................10.10.2019.....................11.10.2019
дата розрахунку....................09.10.2019.....................10.10.2019
Долар США............................2470,1001.....................2453,0569
После полудня доллар отыграл 0.2 копейки.
Стартовали на 8 копеек ниже вчерашнего закрытия. До 11-10 в несколько этапов снизились на 4 копейки. Потом, после получасового периода равновесной торговли, начали подниматься. Ко времени определения справочного курса поднялись на 2 копейки и продолжили подниматься, не останавливаясь. К 12-40 прошли еще 4 копейки, после чего постепенно расширили на копейку спред вверх и остановились на обеденный перерыв. После обеда концепция опять поменялась - начали снижение. К 15-30, времени определения официального курса, опустились на 6 копеек, оказавшись на уровне минимумов первой половины дня. Похоже, что активная фаза торгов закончилась еще до обеда.

Этот день в истории:
2017 - 2658.61 (-205)
2018 - 2800.28 (-347)

2016 - 2582.71
2015 - 2149.62
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52

  Amid написав:Порошенко реально сделал всё неправильно.
Сторонники Зеленского, как стена, они не видят в Коломойском ничего плохого. Никакие рассказы о миллиардах, украденных из «ПриватБанка» на них не действуют. Наоборот, они смеются: «у кого украл? У своего собственного банка украл?».
Люди не понимают абстрактно больших цифр. Грубо говоря, свои 20 гривен намного понятнее и ценнее, чем государственные миллиарды. Порошенко с Гонтаревой надо было не спасать «ПриватБанк», а дать ему издохнуть. В судорогах, конвульсиях, под проклятия вкладчиков. Никакого рефинанса, банкрот так банкрот, чтобы списки вкладчиков на возврат депозитов с вечера на утро, чтобы всю ночь в списках отмечаться, чтобы по 100 долларов в одни руки и снова списки, снова всю ночь не спать и так месяцами, чтобы то тут, то там линчевали сотрудников «ПриватБанка», а молодой прогрессивный менеджмент не котов в рюкзаках носил и на конференциях выступал, а был бит в лицо везде, где встречал вкладчикоы. А потом, когда все озверели бы окончательно и сами принесли тушку Коломойского под Нацбанк, выехали бы на белом коне Порошенко и Гонтарева. Национализировали выпотрошенный Коломойским банк. Показали истинное лицо Коломойского. Стали национальными героями, а Гонтарева сейчас имела бы почет, уважение и рейтинг Зеленского.

Но нет, потому что сделали, как сделали. Тихо влили денег. Не создали вкладчикам ни малейших проблем. Судятся с Коломойским в каких-то, непонятных из Яготына, лондонских судах за какие-то, непонятные простым людям, миллиарды. И имеют такую благодарность, как имеют.

Когда я написал подобный пост про ситуацию с Гонтаревой и Коломойским, но с критикой Гонтаревой, а не Коломойского, то мой пост тут же скромно удалили. А ваш пост пока держится, и даже лайков много набрал. Это я пишу для того, чтобы показать, что такое предвзятое отношение и как оно влияет на ситуацию. С тем, что Гонтарева предвзято относилась к Коломойскому будучи главой Нацбанка, Вы, я надеюсь, спорить не будете?
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:52

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

Так ото ж - або не вкрав , або зробили щось не те ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:53

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

Просто поставьте в игнор Долярчика и Зебру, остальные боты. :wink:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:56

Сибарит
Та народ просто не знає , що робити - куди переходити ... Тому і переключилися на щось абстрактне щоб відволіктися ...
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:05

На 22?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:09

Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:10

  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Беня может набузить.
https://mpulse.top/news/5d9f21aa7240292 ... n_get_more
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:Просто поставьте в игнор Долярчика и Зебру, остальные боты.

... давно всім порохолизам це раджу! - так ні! - плачуть, моляться, танцюють з бубном, але читають і коментують Долярчика! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:14

  Puente написав:Сибарит
Та народ просто не знає , що робити - куди переходити ... Тому і переключилися на щось абстрактне щоб відволіктися ...


Вся фішка в тому, що у разі позитивного рішення суду по якому акції Приватбанку повернуться попереднім власникам, курс стане не таргетованим, а реально спрямованим певним колом, які до цього уже готові. Якщо по простому, то гойдалки будуть коливатись тільки з певною амплітудою, і тільки тоді коли потрібно рухатись. Хай вибачать усі потужні учасники валютного ринку, експортери та імпортери, але курс назначають зовсім інші люди, які не признають ринок, так було завжди. Це найлегший інсайдерський український бізнес для визначеного коло людей.Приватбанк це глиняний колос із сотнями мільярдів ОВГЗ, а це все тільки титульно.Приватбанк занадто великий, щоб банкрутувати, він може тільки рухнути, впасти, розчинитися і потягнути все те, що завела держава з періоду націоналізації.
joik
 
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