Просто поставьте в игнор Долярчика и Зебру, остальные боты.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:53
Просто поставьте в игнор Долярчика и Зебру, остальные боты.
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:56
Сибарит
Та народ просто не знає , що робити - куди переходити ... Тому і переключилися на щось абстрактне щоб відволіктися ...
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:09
Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:14
Вся фішка в тому, що у разі позитивного рішення суду по якому акції Приватбанку повернуться попереднім власникам, курс стане не таргетованим, а реально спрямованим певним колом, які до цього уже готові. Якщо по простому, то гойдалки будуть коливатись тільки з певною амплітудою, і тільки тоді коли потрібно рухатись. Хай вибачать усі потужні учасники валютного ринку, експортери та імпортери, але курс назначають зовсім інші люди, які не признають ринок, так було завжди. Це найлегший інсайдерський український бізнес для визначеного коло людей.Приватбанк це глиняний колос із сотнями мільярдів ОВГЗ, а це все тільки титульно.Приватбанк занадто великий, щоб банкрутувати, він може тільки рухнути, впасти, розчинитися і потягнути все те, що завела держава з періоду націоналізації.
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:15
Не просто выпустили, а и дело о хищении не завели и в розыск не объявили. А с Логикой у них действительно проблемы. В 2012 вышел гимн гривне, цитирую его
Полюбив я тебе, ти моя Україно,
ще з дитинства свого і назавжди.
Банки – мужні сини, твоя донечка гривня
Проходит ровно 2 года и оказывется что все эти "мужні сини" сплошь и рядом - мошенники и махинаторы. А мы то не знали, и не догадывались.
Для справки.
Залезла как Лиса в курятник. Коломойский просто позубастей оказался чем остальные.
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:19
других собственников банков выпустили, выпустили и его
- это и есть не предвзятое отношение,
кроме того учли его заслуги при обороне от окупантов
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Є рішення суду, що Порошенко організовува банди? Немає, тому не потрібно тут з дивану махати шаблею і бризкати жовчею. Якщо є факти за кримінальним кодексом з ознаками бандитизм то йдіть з цими документами і пишіть заяву, а не героїчно плюйтеся слиною на фінансовому форумі ще й у валютному ринку в контесті. Є політична гілка - валіть всі туди флудерасти!
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:24
Идет торг. Беня хочет больше, но согласится и на Укрнафту, и еще какие-то ништяки.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 15:40
МВФ четко дал понять, что он против любого торга с вором. Вор должен сидеть в тюрьме.
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