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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2436243724382439>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:53

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

Просто поставьте в игнор Долярчика и Зебру, остальные боты. :wink:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:56

Сибарит
Та народ просто не знає , що робити - куди переходити ... Тому і переключилися на щось абстрактне щоб відволіктися ...
Puente
 
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На 22?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:09

Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:14

  Puente написав:Сибарит
Та народ просто не знає , що робити - куди переходити ... Тому і переключилися на щось абстрактне щоб відволіктися ...


Вся фішка в тому, що у разі позитивного рішення суду по якому акції Приватбанку повернуться попереднім власникам, курс стане не таргетованим, а реально спрямованим певним колом, які до цього уже готові. Якщо по простому, то гойдалки будуть коливатись тільки з певною амплітудою, і тільки тоді коли потрібно рухатись. Хай вибачать усі потужні учасники валютного ринку, експортери та імпортери, але курс назначають зовсім інші люди, які не признають ринок, так було завжди. Це найлегший інсайдерський український бізнес для визначеного коло людей.Приватбанк це глиняний колос із сотнями мільярдів ОВГЗ, а це все тільки титульно.Приватбанк занадто великий, щоб банкрутувати, він може тільки рухнути, впасти, розчинитися і потягнути все те, що завела держава з періоду націоналізації.
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:15

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

Не просто выпустили, а и дело о хищении не завели и в розыск не объявили. А с Логикой у них действительно проблемы. В 2012 вышел гимн гривне, цитирую его

Полюбив я тебе, ти моя Україно,
ще з дитинства свого і назавжди.
Банки – мужні сини, твоя донечка гривня

Проходит ровно 2 года и оказывется что все эти "мужні сини" сплошь и рядом - мошенники и махинаторы. А мы то не знали, и не догадывались.
Для справки.
НБУ за час керівництва Гонтаревої ліквідувало 67 банків з активами майже 400 млрд грн., з яких Фонд гарантування мав виплатити 70.


Залезла как Лиса в курятник. Коломойский просто позубастей оказался чем остальные.
olivera
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:19

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

других собственников банков выпустили, выпустили и его
- это и есть не предвзятое отношение,
кроме того учли его заслуги при обороне от окупантов
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kmm3 написав:банди Порошенка

Є рішення суду, що Порошенко організовува банди? Немає, тому не потрібно тут з дивану махати шаблею і бризкати жовчею. Якщо є факти за кримінальним кодексом з ознаками бандитизм то йдіть з цими документами і пишіть заяву, а не героїчно плюйтеся слиною на фінансовому форумі ще й у валютному ринку в контесті. Є політична гілка - валіть всі туди флудерасти! :twisted:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:24

  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Беня может набузить.
https://mpulse.top/news/5d9f21aa7240292 ... n_get_more


Идет торг. Беня хочет больше, но согласится и на Укрнафту, и еще какие-то ништяки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:40

  zzzzzz написав:
  hxbbgaf написав:
  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Беня может набузить.
https://mpulse.top/news/5d9f21aa7240292 ... n_get_more


Идет торг. Беня хочет больше, но согласится и на Укрнафту, и еще какие-то ништяки.

МВФ четко дал понять, что он против любого торга с вором. Вор должен сидеть в тюрьме.
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