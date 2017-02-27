kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка: Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!
і тих і тих тре судити, але посадок не буде, пани сваряться, у хлопів чуби тріщать. Коротко: - наїзд на Приват, був - був - ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив. Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))
zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))
ха, а деякі тут мене ще упоротим називали, коли я говорив про лопату та нове дно )))