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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2436243724382439

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

прочитал последних 10-ть страниц , а где про курсы валют ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:41

Минфин ошибочно выпустил релиз о проигрыше дела ПриватБанка задним числом.
https://finance.liga.net/bank/novosti/m ... rivatbanka
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:58

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

і тих і тих тре судити, але посадок не буде,
пани сваряться, у хлопів чуби тріщать.
Коротко:
- наїзд на Приват, був - був
- ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив.
Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:00

  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))
twin
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:05

  twin написав:
  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))


ха, а деякі тут мене ще упоротим називали, коли я говорив про лопату та нове дно )))
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:20

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Востаннє редагувалось vovakwasov в Чет 10 жов, 2019 16:45, всього редагувалось 1 раз.
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:38

  freeze написав:Дубинский после критики общественности отозвал свой законопроект о налоге с покупки валюты за наличные.

Требую внести законопроект об обязательном ежедневном прочтении этого форума всем депутатам ВР.
Vadim V
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