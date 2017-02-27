kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка: Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!
і тих і тих тре судити, але посадок не буде, пани сваряться, у хлопів чуби тріщать. Коротко: - наїзд на Приват, був - був - ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив. Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))
zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.
Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))
ха, а деякі тут мене ще упоротим називали, коли я говорив про лопату та нове дно )))
kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка: Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!
і тих і тих тре судити, але посадок не буде, пани сваряться, у хлопів чуби тріщать. Коротко: - наїзд на Приват, був - був - ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив. Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.
1. А в чому саме був наїзд на Приват, перепрошую? 2. НБУ є регулятором і має бути жорстким по відношенню до комерційних банків. Це вам не звичайний приватний бізнес. З банками все по-іншому.Вони мають діяти в партнерстві з державою і виконувати всі її вказівки. Держава тим часом незацікавлена в банкрутствах банків (а особливо системних), тому використовує інструмент рефінансу і терпіння. Коломойський намагався залатати дірки рефінансом, отриманим під своє чесне слово (яке, як завжди, не стримав). Терпіння держави також лопнуло. 3. МВФ повністю підтримав дії НБУ
Люди, про що ви взагалі тут сперечаєтеся? Попередня влада все правильно зробила.
Viktor написав:1. А в чому саме був наїзд на Приват, перепрошую? 2. НБУ є регулятором і має бути жорстким по відношенню до комерційних банків. Це вам не звичайний приватний бізнес. З банками все по-іншому.Вони мають діяти в партнерстві з державою і виконувати всі її вказівки. Держава тим часом незацікавлена в банкрутствах банків (а особливо системних), тому використовує інструмент рефінансу і терпіння. Коломойський намагався залатати дірки рефінансом, отриманим під своє чесне слово (яке, як завжди, не стримав). Терпіння держави також лопнуло. 3. МВФ повністю підтримав дії НБУ
Люди, про що ви взагалі тут сперечаєтеся? Попередня влада все правильно зробила.
1. виводили держ. підприємства з РКО 2. інформ атака
Попередня влада все правильно зробила 3. ага Дельту обіцяла підтримати... ну ми бачили. а Бегемот по іншому. дельта вмерла і нічо, навіть курс зміцнився, а ІВК з рефінансом - тютю
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2019 17:26, всього редагувалось 3 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Viktor написав:Попередня влада все правильно зробила
Там же ще лист вуйця Бєні був щоб держава забрала Приват в закрома.
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