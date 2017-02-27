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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2437243824392440>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

прочитал последних 10-ть страниц , а где про курсы валют ?
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги строятся, вражеские части на границе тренируються, газопровод ведут в обход ...к чему бы это ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:41

Минфин ошибочно выпустил релиз о проигрыше дела ПриватБанка задним числом.
https://finance.liga.net/bank/novosti/m ... rivatbanka
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 15:58

  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

і тих і тих тре судити, але посадок не буде,
пани сваряться, у хлопів чуби тріщать.
Коротко:
- наїзд на Приват, був - був
- ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив.
Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2019 16:04, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:00

  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))
twin
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:05

  twin написав:
  zzzzzz написав:Смотрю на межбанк, похоже что эти чертяки таки провалят к 24, хотя в это трудно поверить когда на дворе середина октября, но многолетнюю сезонность похоже ломают через колено и к новому году мы можем увидеть ниже 24.

Я думаю під 24,50 піти буде важко, якщо і пірнемо, то НБУ включить всі пилосмоки))


ха, а деякі тут мене ще упоротим називали, коли я говорив про лопату та нове дно )))
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:38

  freeze написав:Дубинский после критики общественности отозвал свой законопроект о налоге с покупки валюты за наличные.

Требую внести законопроект об обязательном ежедневном прочтении этого форума всем депутатам ВР.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 16:52

  flyman написав:
  kmm3 написав:Навіть не віриться, що в людей може бути така логіка:
Порошенко з Гонтарєвою зробили правильно, коли забезпечили спокій вкладників Приватбанку, заливши його грошима з держбюджету, при цьому випустили з країни Коломойського, який, за їх же словами, вкрав з банку сотні мільярдів гривень!

і тих і тих тре судити, але посадок не буде,
пани сваряться, у хлопів чуби тріщать.
Коротко:
- наїзд на Приват, був - був
- ІВК капітали і рефінанс вивів - вивів, пустишку лишив- лишив.
Хто винуватий, де посадки - Зе як риба.


1. А в чому саме був наїзд на Приват, перепрошую?
2. НБУ є регулятором і має бути жорстким по відношенню до комерційних банків. Це вам не звичайний приватний бізнес. З банками все по-іншому.Вони мають діяти в партнерстві з державою і виконувати всі її вказівки. Держава тим часом незацікавлена в банкрутствах банків (а особливо системних), тому використовує інструмент рефінансу і терпіння. Коломойський намагався залатати дірки рефінансом, отриманим під своє чесне слово (яке, як завжди, не стримав). Терпіння держави також лопнуло.
3. МВФ повністю підтримав дії НБУ

Люди, про що ви взагалі тут сперечаєтеся? Попередня влада все правильно зробила.
Viktor
 
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Миняйло посыпались под конец дня)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:19

  Viktor написав:1. А в чому саме був наїзд на Приват, перепрошую?
2. НБУ є регулятором і має бути жорстким по відношенню до комерційних банків. Це вам не звичайний приватний бізнес. З банками все по-іншому.Вони мають діяти в партнерстві з державою і виконувати всі її вказівки. Держава тим часом незацікавлена в банкрутствах банків (а особливо системних), тому використовує інструмент рефінансу і терпіння. Коломойський намагався залатати дірки рефінансом, отриманим під своє чесне слово (яке, як завжди, не стримав). Терпіння держави також лопнуло.
3. МВФ повністю підтримав дії НБУ

Люди, про що ви взагалі тут сперечаєтеся? Попередня влада все правильно зробила.

1. виводили держ. підприємства з РКО
2. інформ атака


Попередня влада все правильно зробила
3. ага Дельту обіцяла підтримати... ну ми бачили. а Бегемот по іншому.
дельта вмерла і нічо, навіть курс зміцнився, а ІВК з рефінансом - тютю
Востаннє редагувалось flyman в Чет 10 жов, 2019 17:26, всього редагувалось 3 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Viktor написав:Попередня влада все правильно зробила

Там же ще лист вуйця Бєні був щоб держава забрала Приват в закрома.
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