Сколько это исчо будет продолжаться.... До 8 ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:07
Население верит в реформы, но доллары по низкому курсу лучше прикупить
За июнь-сентябрь население принесло в банки 654 млн $
На 30 сентября на депозитах населения в банках находилось $ 9,129 млрд.
Живите своим умом!
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:13
zzzzzz
Вас не смущает фраза "в долларовом эквиваленте" в легенде графика?
Это все депозиты, включая гривневые. Естественно, с укреплением гривны общий долларовый эквивалент растет.
Из этого графика нельзя сделать выводы ни о том, сколько принесли в банки, ни о том, лучше ли прикупить доллары.
А подача красивая
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