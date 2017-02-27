zzzzzz Вас не смущает фраза "в долларовом эквиваленте" в легенде графика? Это все депозиты, включая гривневые. Естественно, с укреплением гривны общий долларовый эквивалент растет. Из этого графика нельзя сделать выводы ни о том, сколько принесли в банки, ни о том, лучше ли прикупить доллары.
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.
И замене его спортивным?
ЗЫ С депозитами разобрался, прошу прощения.
А крілячий податок?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.