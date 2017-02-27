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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2438243924402441>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какая "замечательная" лесенка в болото.

Зображення
:?
Сколько это исчо будет продолжаться.... До 8 ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:07

Население верит в реформы, но доллары по низкому курсу лучше прикупить :mrgreen:

За июнь-сентябрь население принесло в банки 654 млн $
На 30 сентября на депозитах населения в банках находилось $ 9,129 млрд.

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:13

zzzzzz
Вас не смущает фраза "в долларовом эквиваленте" в легенде графика?
Это все депозиты, включая гривневые. Естественно, с укреплением гривны общий долларовый эквивалент растет.
Из этого графика нельзя сделать выводы ни о том, сколько принесли в банки, ни о том, лучше ли прикупить доллары.

А подача красивая :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:19

Сибарит
Это в иноземний валюти в долларовому эквиваленте.
Депозиты в нац.валюте здесь не учтены
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:21

Сибарит Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:27

Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора


10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:29

  zzzzzz написав:
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора


10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.


И замене его спортивным? :lol:

ЗЫ С депозитами разобрался, прошу прощения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:37

Сибарит
По гривневым депозитам не интересно, практически прямая линия.

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:45

  zzzzzz написав:Население верит в реформы, но доллары по низкому курсу лучше прикупить :mrgreen:

За июнь-сентябрь население принесло в банки 654 млн $
На 30 сентября на депозитах населения в банках находилось $ 9,129 млрд.


За 9 месяцев 2019г население принесло в банки:
18 млрд грн, 600 млн дол и 150 млн евро. Т.е. доверие к банк. системе восстанавливается.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:47

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:
Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора


10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.


И замене его спортивным? :lol:

ЗЫ С депозитами разобрался, прошу прощения.

А крілячий податок?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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