zzzzzz написав:Сибарит По гривневым депозитам не интересно, практически прямая линия.
* маленький нюанс - темпы роста совсем не такие, как может показаться визуально. За исследованный период гривневые +45%, валютные лишь +7%. Причина - диапазоны значений на шкалах. Гривневый - широкий, валютный - узкий. По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zzzzzz написав:Сибарит По гривневым депозитам не интересно, практически прямая линия.
* маленький нюанс - темпы роста совсем не такие, как может показаться визуально. За исследованный период гривневые +45%, валютные лишь +7%. Причина - диапазоны значений на шкалах. Гривневый - широкий, валютный - узкий. По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения
Да там много нюансов можно добавить. И инфляцию, и рост денежных агрегатов.Но меня больше интересовало сезонное колебание валютных депозитов в контексте сезонного курсового колебания. Пока что население свято верит в высокий курс зимой и запасается валютой.
Коллеги, добрый вечер! На ближайшую среду понадобится немалая сумма в USD. Гривна на счетах в ТАСе и ПроКредите. Думал купить сегодня - завтра, но после сегодняшнего ралли на межбанке задумался - уже брать по 24.65 через TAS2U или немного подождать - вдруг межбанк еще немного просядет? Какой наиболее вероятный сценарий на завтра и следующий вторник? С учетом длинных выходных...
Anadonta написав:Коллеги, добрый вечер! На ближайшую среду понадобится немалая сумма в USD. Гривна на счетах в ТАСе и ПроКредите. Думал купить сегодня - завтра, но после сегодняшнего ралли на межбанке задумался - уже брать по 24.65 через TAS2U или немного подождать - вдруг межбанк еще немного просядет? Какой наиболее вероятный сценарий на завтра и следующий вторник? С учетом длинных выходных...
... тут, хіба що Юра-61 може порадити..... - але, він вже мабуть пішов спати
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Alex2007 написав:Какая "замечательная" лесенка в болото.
Сколько это исчо будет продолжаться.... До 8 ?
Після 24-го жовтня і до середини листопада дуже можливе зростання долара, я ж про це вже писав. Але ж звісно 30 не буде, а от 27 можемо досягнути в цьому періоді. Так що заспокойтесь, 8 не буде, навіть не буде вже 24.
zРадио написав:По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения
Достаточно привести их к одной валюте и построить графики на одной шкале
Можно и так. Правда все равно будут свои нюансы - например, в последний год валютные депо неплохо подросли, но приведи их к гривне, укрепившейся за этот же период к валюте еще сильнее, тренд сменится с роста на убыль