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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2439244024412442>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:50

  zzzzzz написав:Сибарит
По гривневым депозитам не интересно, практически прямая линия.

Зображення


* маленький нюанс - темпы роста совсем не такие, как может показаться визуально. За исследованный период гривневые +45%, валютные лишь +7%. Причина - диапазоны значений на шкалах. Гривневый - широкий, валютный - узкий. По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:А крілячий податок?

... во-во!
- перекажіть Дубінському, нехай зніме той податок з депо!
-а воєнний - нехай залишить, або навіть, підніме з 1,5 до 2! :)

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения

Достаточно привести их к одной валюте и построить графики на одной шкале :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:57

  zРадио написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
По гривневым депозитам не интересно, практически прямая линия.

Зображення


* маленький нюанс - темпы роста совсем не такие, как может показаться визуально. За исследованный период гривневые +45%, валютные лишь +7%. Причина - диапазоны значений на шкалах. Гривневый - широкий, валютный - узкий. По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения :D


Да там много нюансов можно добавить. И инфляцию, и рост денежных агрегатов.Но меня больше интересовало сезонное колебание валютных депозитов в контексте сезонного курсового колебания. Пока что население свято верит в высокий курс зимой и запасается валютой.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:58

  Сибарит написав:
  zРадио написав:По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения

Достаточно привести их к одной валюте и построить графики на одной шкале :)


Я думал об этом. Но потом отбросил эту идею. Т.к. меня интересует сезонные колебания остатков в валюте в контексте валютной темы ветки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:01

Коллеги, добрый вечер!
На ближайшую среду понадобится немалая сумма в USD. Гривна на счетах в ТАСе и ПроКредите. Думал купить сегодня - завтра, но после сегодняшнего ралли на межбанке задумался - уже брать по 24.65 через TAS2U или немного подождать - вдруг межбанк еще немного просядет?
Какой наиболее вероятный сценарий на завтра и следующий вторник? С учетом длинных выходных...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:12

Anadonta Покупайте по 10-15% в день.
А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 10 жов, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:17

  Anadonta написав:Коллеги, добрый вечер!
На ближайшую среду понадобится немалая сумма в USD. Гривна на счетах в ТАСе и ПроКредите. Думал купить сегодня - завтра, но после сегодняшнего ралли на межбанке задумался - уже брать по 24.65 через TAS2U или немного подождать - вдруг межбанк еще немного просядет?
Какой наиболее вероятный сценарий на завтра и следующий вторник? С учетом длинных выходных...

... тут, хіба що Юра-61 може порадити..... - але, він вже мабуть пішов спати :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:40

  Alex2007 написав:Какая "замечательная" лесенка в болото.

Зображення
:?
Сколько это исчо будет продолжаться.... До 8 ?

Після 24-го жовтня і до середини листопада дуже можливе зростання долара, я ж про це вже писав.
Але ж звісно 30 не буде, а от 27 можемо досягнути в цьому періоді.
Так що заспокойтесь, 8 не буде, навіть не буде вже 24.
sinus
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:47

  Сибарит написав:
  zРадио написав:По хорошему, динамику лучше смотреть на шкале от нуля, но в большом приближении, чтобы хорошо можно было рассмотреть направление движения

Достаточно привести их к одной валюте и построить графики на одной шкале :)


Можно и так. Правда все равно будут свои нюансы - например, в последний год валютные депо неплохо подросли, но приведи их к гривне, укрепившейся за этот же период к валюте еще сильнее, тренд сменится с роста на убыль :D
zРадио
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