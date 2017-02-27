Дубинский внес в Раду законопроект об отмене военного сбора
10 октября 2019 года в Верховной Раде были зарегистрированы сразу два законопроекта, предусматривающие отмену военного сбора. Первый предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, а второй - в бюджетный. Автором обоих проектов (№2252 и №2253) является нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Об этом пишет Ubr.ua.
Когда он отменит свой же законопроект
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Заповнили свої овочесховища чудовим солодким столовим буряком і морквою... 2,5 тисячі тон наших українських овочів! Після Нового року будемо продавати! Так, що все буде добре! З картоплею справи кепські! Виростили лише для себе, хоча планували на продаж!
vano80 написав:и про мораторий на землю - планируют отменить в этом году - 1 декабря...
Есть опасения, что земреформа будет сделана не в угоду гос-ву. Украинские латифундисты договорились с Мировым банком. Если земля продастся, то она окажется в руках иностранцев (напр., Каргилл, который уже построил свои терминалы в Одесском порту). Иностранцам здесь нужна земля как территория и минимум людей, чтобы на ней работали. Т.е. много людей окажутся лишними в своей стране
Востаннє редагувалось fler в Чет 10 жов, 2019 20:46, всього редагувалось 1 раз.
vano80 написав:и про мораторий на землю - планируют отменить в этом году - 1 декабря...
Есть опасения, что земреформа будет сделана не в угоду гос-ву. Украинские латифундисты договорились с Мировым банком. Если земля продастся, то она окажется в руках иностранцев (напр., Каргилл, который уже построил свои терминалы в Одесском порту). Иностранцам здесь нужна земля как территория и минимум людей, чтобы на ней работали. Т.е. много людей окажутся лишними
приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.
"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.
"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.
По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.
"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".
zzzzzz написав:Президент Украины Владимир Зеленский выступает за отсрочку допуска иностранцев к покупке земли при запуске земельного рынка.
"Какое-то время мы должны продавать землю только украинцам. Только", – сказал он в ходе пресс-марафона в Киеве в четверг.
Этот период может продлиться несколько лет, уточнил президент.
"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил Зеленский.
По словам президента, чтобы дать возможность украинцам приобретать землю, необходимо предоставление финансовых, кредитных льгот.
"Еще большие льготы должны быть у тех, кто уже сейчас работает на этой земле и хочет стать ее владельцем. И только потом, когда украинские фермеры получат землю, можно будет разрешать ее покупку иностранным компаниям".
Вот Это именно то, чего я и ожидал. Агробароны, Латифундисты будут приоритеными покупателями. И про опыт работы на этой земле - это пять
повторюся
я би дозволив лише українським громадянам (не юрособам), а тільки ФОП/фізособи, макс., скажімо 50га в "одні руки", при умові, що для ведення фермерського господарства
також би дозволив більш ліберальні умови з паями (дарування в 1й лінії родинних зв"язків), зараз можна тільки успадкувати.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.