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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2440244124422443

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 21:50

  zzzzzz написав:Anadonta Покупайте по 10-15% в день.
А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.


Где-то так и думал. Пока взял 2000 в TAS2U. Завтра с утра посмотрю на движение межбанка и если доллар не будет "валиться", как сегодня, - куплю еще столько же и 3000 через ПроКредит на межбанке. Остальное доберу на выходных в ТАСе и во вторник с утра в ПроКредите.
Если доллар вниз - оставлю все на выходных на сбер. счетах, отложив покупку до вторника. Если все же вверх (более чем на 5 коп.) - покупаю всю сумму в пропорции 50 / 50 (ТАС / ПроКредит). Такая стратегия видится мне самой правильной. Надеюсь, по итогу покупка выйдет в диапазоне 24.50 - 24.60, что более чем приемлемо...
Спасибо всем откликнувшимся!
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 10 жов, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:02

  zzzzzz написав:Вот Это именно то, чего я и ожидал. Агробароны, Латифундисты будут приоритеными покупателями. И про опыт работы на этой земле - это пять :mrgreen:

Паниковский вас всех продаст и купит и снова продаст, но уже дороже (с)
Здається мені, це буде афера крутіша за приватизацію 1995 року, з її приватизаційними сертифікатами і трастовими фондами.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:13

  fler написав: За 9 месяцев 2019г население принесло в банки:
18 млрд грн, 600 млн дол и 150 млн евро. Т.е. доверие к банк. системе восстанавливается.


Я же вам говорил, что всё наладится и поплывет жир. А еще Приват получил офигенную прибыль. А еще серьезные западные банки срочно начинают изучение ситуации в Украине ...
Если Зеленый приступит к возрождению рынка капиталов, начнется финансовый бум и средняя з/п быстро возьмет планку в $1 тыщу ... 8)
А ты мне верила, веришь сейчас? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:32

  Puente написав:
  joik написав:Підтримую, це єдиний правильний у житті Петра і Валерії Робін Гудовський хід, після 14 року, вони дійсно боялись народного гніву,а серфінгіст на хвилі, залишиться вмілим і реальним власником всія України. Хвиля Зе - хто красиво тримається у тихому українському болоті?

Ще раз питаю - якщо вкрали гроші - чому навіть слідства кримінального немає , чому нікого не затримали , ну і так далі ... Все на словах . Це так журналісти можуть розказувати . Прокурори повинні довести . Не вміють ? Не хочуть ? Бояться ? Хай дадуть інформацію і факти американцям , наприклад ... Ті тільки зрадіють ...


Шо значить украли? Вывели. Кредитами на свои компании.
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

trololo написав:Шо значить украли? Вывели. Кредитами на свои компании.


Какая разница, статья 218-1 доведение банка до неплатежеспособности
До 5 лет
Если такой факт есть, почему никто не сел, вопрос остался
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 22:48

  flyman написав:
  fler написав:
  edvardd написав:

Есть опасения, что земреформа будет сделана не в угоду гос-ву. Украинские латифундисты договорились с Мировым банком. Если земля продастся, то она окажется в руках иностранцев (напр., Каргилл, который уже построил свои терминалы в Одесском порту). Иностранцам здесь нужна земля как территория и минимум людей, чтобы на ней работали. Т.е. много людей окажутся лишними

приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.


Есть европейский опыт фермерского землепользования. В частности, польского, когда даже комуняки не смогли ликвидировать мелкие фермерские хозяйства, и которые в дальнейшем стали базой для экономических преобразований во всех сферах и создания цивилизованного рынка.
Примеряйте для себя и используйте лучшие примеры, а не выискивайте всякое г. :?
Libo
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