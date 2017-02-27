zzzzzz написав:Anadonta Покупайте по 10-15% в день. А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.
Где-то так и думал. Пока взял 2000 в TAS2U. Завтра с утра посмотрю на движение межбанка и если доллар не будет "валиться", как сегодня, - куплю еще столько же и 3000 через ПроКредит на межбанке. Остальное доберу на выходных в ТАСе и во вторник с утра в ПроКредите. Если доллар вниз - оставлю все на выходных на сбер. счетах, отложив покупку до вторника. Если все же вверх (более чем на 5 коп.) - покупаю всю сумму в пропорции 50 / 50 (ТАС / ПроКредит). Такая стратегия видится мне самой правильной. Надеюсь, по итогу покупка выйдет в диапазоне 24.50 - 24.60, что более чем приемлемо... Спасибо всем откликнувшимся!
Востаннє редагувалось Anadonta в Чет 10 жов, 2019 22:09, всього редагувалось 1 раз.
fler написав: За 9 месяцев 2019г население принесло в банки: 18 млрд грн, 600 млн дол и 150 млн евро. Т.е. доверие к банк. системе восстанавливается.
Я же вам говорил, что всё наладится и поплывет жир. А еще Приват получил офигенную прибыль. А еще серьезные западные банки срочно начинают изучение ситуации в Украине ... Если Зеленый приступит к возрождению рынка капиталов, начнется финансовый бум и средняя з/п быстро возьмет планку в $1 тыщу ... А ты мне верила, веришь сейчас?
joik написав:Підтримую, це єдиний правильний у житті Петра і Валерії Робін Гудовський хід, після 14 року, вони дійсно боялись народного гніву,а серфінгіст на хвилі, залишиться вмілим і реальним власником всія України. Хвиля Зе - хто красиво тримається у тихому українському болоті?
Ще раз питаю - якщо вкрали гроші - чому навіть слідства кримінального немає , чому нікого не затримали , ну і так далі ... Все на словах . Це так журналісти можуть розказувати . Прокурори повинні довести . Не вміють ? Не хочуть ? Бояться ? Хай дадуть інформацію і факти американцям , наприклад ... Ті тільки зрадіють ...
Шо значить украли? Вывели. Кредитами на свои компании.
Есть опасения, что земреформа будет сделана не в угоду гос-ву. Украинские латифундисты договорились с Мировым банком. Если земля продастся, то она окажется в руках иностранцев (напр., Каргилл, который уже построил свои терминалы в Одесском порту). Иностранцам здесь нужна земля как территория и минимум людей, чтобы на ней работали. Т.е. много людей окажутся лишними
приклад Аргентина, земля продана, держава бовтається десятки років в овні, дуже багато бідних людей.
Есть европейский опыт фермерского землепользования. В частности, польского, когда даже комуняки не смогли ликвидировать мелкие фермерские хозяйства, и которые в дальнейшем стали базой для экономических преобразований во всех сферах и создания цивилизованного рынка. Примеряйте для себя и используйте лучшие примеры, а не выискивайте всякое г.
zzzzzz написав:Anadonta Покупайте по 10-15% в день. А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.
Где-то так и думал. Пока взял 2000 в TAS2U. Завтра с утра посмотрю на движение межбанка и если доллар не будет "валиться", как сегодня, - куплю еще столько же и 3000 через ПроКредит на межбанке. Остальное доберу на выходных в ТАСе и во вторник с утра в ПроКредите. Если доллар вниз - оставлю все на выходных на сбер. счетах, отложив покупку до вторника. Если все же вверх (более чем на 5 коп.) - покупаю всю сумму в пропорции 50 / 50 (ТАС / ПроКредит). Такая стратегия видится мне самой правильной. Надеюсь, по итогу покупка выйдет в диапазоне 24.50 - 24.60, что более чем приемлемо... Спасибо всем откликнувшимся!
План хороший, но рынок может вас прокатить)))
Допустим с открытия -3 коп, потом вверх +7коп , ( вы тарите на всю), а потом после 15:00 продолжение снижения))
trololo написав:Шо значить украли? Вывели. Кредитами на свои компании.
Какая разница, статья 218-1 доведение банка до неплатежеспособности До 5 лет Если такой факт есть, почему никто не сел, вопрос остался
Банк юридическое лицо, которое работает в жестко регламентированном правовом поле. Если собственник запускает в него руку, то это не рука в трусы собственной жены. За это должна неотвратимо следовать ответственность как для этого юридического лица, так и для собственника. А у нас Беня вывел наши 160 млрд. себе в Кливленд, так сейчас мало того, что на свободе, еще варнякает и требует $2 млрд. за счет им же обобранных вкладчиков ... Просто деревня дураков. Симфония украинских банков. Траурная оратория финансовой и правоохранительной системы.