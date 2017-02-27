Додано: Чет 10 жов, 2019 21:50

zzzzzz написав: Anadonta Покупайте по 10-15% в день.

А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи. Покупайте по 10-15% в день.А вообще на следующей неделе будут бюджетные платежи.

Где-то так и думал. Пока взял 2000 в TAS2U. Завтра с утра посмотрю на движение межбанка и если доллар не будет "валиться", как сегодня, - куплю еще столько же и 3000 через ПроКредит на межбанке. Остальное доберу на выходных в ТАСе и во вторник с утра в ПроКредите.Если доллар вниз - оставлю все на выходных на сбер. счетах, отложив покупку до вторника. Если все же вверх (более чем на 5 коп.) - покупаю всю сумму в пропорции 50 / 50 (ТАС / ПроКредит). Такая стратегия видится мне самой правильной. Надеюсь, по итогу покупка выйдет в диапазоне 24.50 - 24.60, что более чем приемлемо...Спасибо всем откликнувшимся!