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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2441244224432444

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 287
Не нижче 24.50
52%
148
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
5%
13
23.50 - 23.74
6%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
5%
13
Нижче 23.00
14%
39
Всього голосів : 287
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:24

Шел пятнадцатый час пресс-конференции.

Юлия Мендель начала журналистов разгонять палкой. Если это не помогала она применяла кулаки. Уже третья карета Скорой помощи увезла избитых, но они все шли и шли...

Глаза президента были закрыты, он спал. Но по привычке он продолжал отвечать на вопросы: "Дякую за запитання. Я не в курсі. А ви звертались до мера? Передаіте Кирилу. Наступне запитання."
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:27

  Libo написав:Я же вам говорил, что всё наладится и поплывет жир. А еще Приват получил офигенную прибыль. А еще серьезные западные банки срочно начинают изучение ситуации в Украине ...
Если Зеленый приступит к возрождению рынка капиталов, начнется финансовый бум и средняя з/п быстро возьмет планку в $1 тыщу ... 8)
А ты мне верила, веришь сейчас? :roll:

Когда Вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите (с)
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:33

  zzzzzz написав:Шел пятнадцатый час пресс-конференции.

Юлия Мендель начала журналистов разгонять палкой. Если это не помогала она применяла кулаки. Уже третья карета Скорой помощи увезла избитых, но они все шли и шли...

Глаза президента были закрыты, он спал. Но по привычке он продолжал отвечать на вопросы: "Дякую за запитання. Я не в курсі. А ви звертались до мера? Передаіте Кирилу. Наступне запитання."

И привет Бабиному Яру
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 23:40

  zzzzzz написав:Шел пятнадцатый час пресс-конференции.

Класно зроблено - ніби й була прес-конференція, а ніби й не було.
Вы знаете, это самое интересное из того, что только происходит. Я
признаюсь, когда увидел его светлость, я решил, что он самый настоящий
глупый осел, но в конце концов выяснилось, что он - законченный дипломат и
исключительно умен. Я взял на себя смелость записать на пленку все его
утверждения.
Раздались протестующие крики, и Пирени в ужасе открыл рот.
- Что здесь такого? - требовательно спросил Хардин. - Да, конечно,
нарушение правил гостеприимства и вообще то, чего не сделал бы ни один
порядочный джентльмен. К тому же, если бы его светлость поймал меня за
руку, это было бы не очень приятно, но ведь все обошлось, а пленка у меня.
Я записал его, переписал на бумагу, потом так же послал Холку на анализ.
- И где же этот анализ? - спросил Ландин Краст.
- Вот это, - ответил Хардин, - и есть самое интересное. Это был самый
трудный анализ из всех трех, проведенных в лаборатории. Когда после двух
дней тяжелой работы Холку удалось устранить все бессмысленные утверждения,
смутные намеки, бесполезные определения, короче, всю ерунду, оказалось,
что у него не осталось ровным счетом ничего, ни единого слова. Лорд
Дорвин, господа, за все пять дней обсуждения, не сказал ни одной
определенной фразы, и причем так, что вы этого не заметили.
she_ne_investor
 
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