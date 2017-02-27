Вы знаете, это самое интересное из того, что только происходит. Я

признаюсь, когда увидел его светлость, я решил, что он самый настоящий

глупый осел, но в конце концов выяснилось, что он - законченный дипломат и

исключительно умен. Я взял на себя смелость записать на пленку все его

утверждения.

Раздались протестующие крики, и Пирени в ужасе открыл рот.

- Что здесь такого? - требовательно спросил Хардин. - Да, конечно,

нарушение правил гостеприимства и вообще то, чего не сделал бы ни один

порядочный джентльмен. К тому же, если бы его светлость поймал меня за

руку, это было бы не очень приятно, но ведь все обошлось, а пленка у меня.

Я записал его, переписал на бумагу, потом так же послал Холку на анализ.

- И где же этот анализ? - спросил Ландин Краст.

- Вот это, - ответил Хардин, - и есть самое интересное. Это был самый

трудный анализ из всех трех, проведенных в лаборатории. Когда после двух

дней тяжелой работы Холку удалось устранить все бессмысленные утверждения,

смутные намеки, бесполезные определения, короче, всю ерунду, оказалось,

что у него не осталось ровным счетом ничего, ни единого слова. Лорд

Дорвин, господа, за все пять дней обсуждения, не сказал ни одной

определенной фразы, и причем так, что вы этого не заметили.